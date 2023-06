Nedávno vydala svou třetí knihu Koloušek. Patří do vzácné skupiny lidí, kteří jsou úspěšní v herecké i spisovatelské profesi. Napsala už dva bestsellery a podle toho prvního dokonce vzniká film Jak přežít svého muže. Tím si vlastně Jana Bernášková z pozice spisovatelky zajistila práci, protože v připravované komedii hraje hlavní roli. „Je to pro mne vyčerpávající. Nesoustředím se jenom na sebe, ale prožívám všechny postavy,“ přibližuje práci na snímku v rozhovoru pro Deník.

Herečka a spisovatelka Jana Bernášková při natáčení filmu podle její knihy Jak přežít svého muže | Foto: se svolením Falconu

Co vás přivedlo k napsání vaší první knihy Jak přežít svého muže?

Vzniklo to tak, že můj taťka šel před čtyřmi roky na operaci žlučníku a bohužel se domů vrátil s rakovinou slinivky. To znamená, že se nám ve vteřině změnil celý život. Taťka žil sám, takže jsem se o něj musela začít starat a podporovat ho. A věděli jsme, že má jen určitý čas. Takže jsem rychle ukončila projekty, které jsem měla rozjeté.

Vrátila jsem zkoušení v divadle s tím, že jsem si nechala jenom večerní hraní. Pak začal náročný kolotoč chemoterapií, péče o rodinu, péče o tátu… a přitom jsem se tak trochu vnitřně ztratila, protože jsem nemohla kreativně pracovat. Večerní hraní mi nestačilo, potřebovala jsem víc.

Jiří Mádl se dal na psaní knih: Příběh jsem už nějakou dobu nosil v hlavě

Přemýšlela jsem, jak se realizovat a vzpomněla jsem si, že kdysi jsem psala pro jeden nejmenovaný časopis fejetony. Začala jsem tedy psát příběh jakéhosi svého alter ega – mladé herečky, která prožívá bláznivé situace, které jsem zažila já, nebo mé kolegyně.

Manžel mi poradil, ať se někdy v rozhovoru zmíním, že píšu knížku. Sice jsem se hrozně styděla, ale nakonec jsme to někde řekla. No a ozvalo se mi nakladatelství s tím, že by si chtěli kousek přečíst. Pak mi dali za úkol příběh dopsat, a tak vznikla moje první kniha Jak přežít svého muže.

Jak se vám psala druhá a třetí kniha s vědomím, že ta první se stala bestsellerem?

Musím říct, že to bylo těžké, hlavně u druhé knížky. Bála jsem se, že nepřekonám laťku, kterou jsem si nastavila. Měla jsem velké nervy. Ale pak jsem si řekla, že to takhle nesmím brát, že k tomu musím přistupovat jako k roli. Když se v nějaké roli líbím a pak začnu zkoušet novou, začínám také vždycky od začátku. Nikdy nemám jistotu, že se to povede.

Řekla jsem si, že jako vždy udělám maximum a to mě uklidnilo. No a to, že se i druhá knížka Coura stala bestsellerem bylo skvělý. Když jsem pak psala Kolouška, už jsem měla zpětnou vazbu a věděla jsem, co moje čtenářky baví.

Poezie jako terapie. Prestižní cenu Magnesia Litera za rok 2022 získal Doležal

A co je baví?

Baví je, že do knih vkládám autentické detaily a situace, které jsem třeba ani neprožila já, ale mé kamarádky, můj manžel, kdokoli. Každou postavu a každý příběh se snažím okořenit nějakou skutečnou žijící osobou. Proto naslouchám lidem a nechávám si vyprávět jejich zážitky a emoce. Myslím, že čtenáři tu pravdivost vycítí. Když poskládáte celek z pravdivých detailů, vznikne pravdivý příběh.

Zdroj: se svolením RosierTaké v novince Koloušek je hlavní hrdinkou herečka Lucie. Ale autobiografie to tedy není.

Není. To bych musela žít 150 let, abych tohle všechno zažila. Navíc tam je spousta tragikomických i vtipných situací, které je potřeba domyslet. Život takové situace sice přináší, ale úplně ne tak, aby vám to vycházelo s nějakou zápletkou. Kniha je zkrátka trošku matematická rovnice.

Máte při psaní té rovnice předem danou osnovu, do které pak dosazujete věty, nebo píšete, aniž byste měla vymyšlený děj?

Mám téma, které mě zajímá a baví, nad kterým můžu přemýšlet. Každá knížka vznikala jinak a třeba zrovna Koloušek pozpátku. Přesně jsem věděla, jak skončí a co se stane s postavami, ale neměla jsem začátek. Měla jsem v hlavě nějaké úseky, věděl jsem, které kapitoly budou uprostřed a které ke konci knihy, ale vůbec jsem netušila, jak se k tomu konci dostanu.

Já vždycky tvrdím, že ty příběhy už existují, že už jsou hotové a připravené pro mne a já si je jenom seshora stahuju… Určitě nejsem autor, který by měl strukturu toho, co přesně má napsat. Často se mi stává, že mám něco vymyšleného předem, ale jelikož jsou ty postavy živé, nechtějí to dělat. Chci, aby se třeba políbily a ony tam přešlapují a nechtějí si tu pusu dát. Nefunguje to. Takže příběhy v mých knížkách vznikají a rostou za pochodu.

Herec Daniel Krejčík: Teď už můžu u našich v pohřebce natáhnout brka

Kdy si jako matka dvou dětí a aktivní herečka uděláte čas na psaní?

Tak to je samozřejmě velké téma. Já si dělám takový business plán. To znamená, že vím, kdy v roce budu točit, kdy budu zkoušet a kdy mám volno. Předem tedy vím, že budu třeba v listopadu, prosinci a půlce ledna psát. A pokud se nestane něco mimořádného, vím, kolik stránek denně nebo týdně mám napsat, abych za tři měsíce text dokončila.

Samozřejmě, někdy se vám nechce, jindy se vám to nehodí, ale knížku je potřeba takzvaně vysedět. Kdybych psala, jenom když mě líbá múza, vznikala by strašně dlouho. Také se musím věnovat dětem. Doprovázet je na kroužky a podobně. Jsem tak trochu robot. Jednou třeba přijde čas, kdy nebudu mít téma, o kterém bych chtěla psát, a dám si rok dva pauzu, ale zatím mě to strašně baví a nabíjí.

Herečka Jana Bernášková na premiéře filmu Děti NaganaZdroj: Profimedia

Film podle vaší prvotiny Jak přežít svého muže, ve kterém navíc hrajete hlavní roli, by měl vstoupit do kin v listopadu. Jaké dojmy máte z natáčení?

Když jsme si četli scénář, neuvěřitelně mě dojalo, že moje postavy, které nosím v hlavě, ožily. Navíc máme skvělé obsazení. Hlavní mužskou roli Karla hraje Marek Němec. Pak tam máme Romana Zacha, Tomáše Měcháčka, Ivanu Chýlkovou, Ivu Pazderkovou, Mahulenu Bočanovou, Pavlu Dostálovou nebo Jitku Sedláčkovou. Hrajou to opravdu krásně, přesně jak jsem si to představovala.

Na druhou stranu je to pro mne vyčerpávající, protože se nesoustředím jenom na sebe, ale prožívám všechny postavy. Oni jsou totiž všichni já. Nejsem jenom hlavní hrdinka Lucie, ale i Alena, Denisa, Karel, Tomáš… Zatím jsme všichni velmi spokojení, ale jeden film je napsaný ve scénáři, druhý je ten, který natočíme a třetí vzniká ve střižně. Takže jsem zvědavá, jak to dopadne.

Škrty v dětských knihách? Úpravami prošla Babička drsňačka i Honzíkova cesta

Režisérem i scenáristou filmu je váš manžel Rudolf Merkner. Bojujete za svůj původní text, když se ho scénář nedrží?

To není potřeba. Dramatizaci jsem nechala na něm a dávala jsem mu jen nějaké drobné připomínky. Ale vlastně bych sama nevěděla, jak knihu přenést do filmového scénáře. Manžel to udělal skvěle. Některé situace pozměnil, jiné vymyslel ještě líp. Určitě to posunul výš. Se scénářem jsem moc spokojená.

Píšete něco dalšího?

Ještě nepíšu, ale už mám v hlavě téma. Myslím, že mě to bude bavit. Za rok nebo za dva by mohla vyjít moje čtvrtá knížka. Uvidíme.