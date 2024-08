Knihu načetl herec David Novotný . Prý jste mu před natáčením volal, abyste mu sdělil svou vizi interpretace díla. Co jste mu řekl? Že v tom příběhu nejde ani tak o erotiku, jako o lásku. Informoval jsem Davida, že jsem přecitlivělý romantik, a ne prasák. Zasmáli jsme se spolu a on mě ujistil, že na to bude při předčítání myslet.

Román získal ocenění Český bestseller 2014 a dočkal se pěti vydání. Čekal jste takový úspěch, když jste ho psal?

Při psaní jsem neuvažoval o číslech prodejů. Cítil jsem, že mě ten příběh ohromně baví, a neuměl jsem si představit, že by nebavil čtenáře. Doufal jsem, že lidi nadchnu. Toužil jsem po tom. Pamatuju si ale, že jsem se zároveň bál, že zůstanu se svým nadšením osamocený. Vybavuju si ten strach.

close info Zdroj: se svolením OneHotBook zoom_in Patriku Hartlovi vychází román Malý pražský erotikon jako audiokniha. Na snímku je spisovatel s hercem Davidem Novotným, který knihu načetl.

Od té doby byl každý váš další titul bestsellerem. Svazuje vás při psaní očekávání čtenářů, že vaše další kniha musí být zase hit?

Ano i ne. Uvědomuju si vysoká očekávání, protože mi čtenáři píší na sociálních sítích a těší se na nové příběhy. Ale to je povzbudivé. Dodává to mému snažení smysl. Víc zneklidňující bývají spíš očekávání knihkupců, kteří dopředu objednávají ohromné množství výtisků do svých prodejen, aniž by tušili, jaká bude konkrétní románová novinka. Ale to se snažím nevnímat. Nesu odpovědnost za příběh, ne za reakce knižního trhu. Jsem instinktivní, pudový vypravěč. Při vymýšlení příběhu nemyslím na to, že musím napsat hit. Vyprávím o postavách a situacích, které mě vzrušují a baví. Pracuju tak, aby mě to těšilo. To je moje motivace.

V erotikonu hraje hlavní roli nevěra. Jaký je váš osobní pohled na nevěru? Dokázal byste ji ve vztahu tolerovat?

To je hodně intimní otázka! Ale zkusím odpovědět… Záleží na konkrétní situaci. Kdyby mi byla má žena nevěrná, zcela jistě by mě to zranilo. Ale spíš si myslím, že bych se o ni snažil bojovat, aby mi už nevěrná nebyla. Pokoušel bych se rozkrýt, proč to udělala. Co jí chybělo. Co jsem jí neuměl dát. Mám ji příliš rád, než abych ji odsuzoval. Pokud bych ale zjistil, že se mnou nedokáže žít bez opakovaných nevěr, patrně bych to nevydýchal. To by moc bolelo.

Vy sám se už brzy dostanete do kontaktu s cizí ženou, protože budete tančit v další řadě soutěže StarDance. Jaká byla vaše první reakce, když vám z televize zavolali a nabídli vám účast?

S mou tanečnicí Terezkou jsme si ohromně sedli. Máme podobně staré dcery, jsme podobně snaživí puntičkáři, máme podobný vkus, vyhovujeme si. Postupně se z nás stávají kamarádi. Na každý trénink s ní se moc těším. Když jsem dostal nabídku tančit ve StarDance, nadchlo mě to. Zrovna jsem cítil, že musím nějak narušit svou pracovní rutinu. Chtěl jsem něco zažít. Neťukat pořád do notebooku jako robot. A taky jsem cítil, že mi chřadne tělo. Možnost učit se tančit a v adrenalinových přímých přenosech předvádět výsledky toho snažení lidem mě okamžitě vzrušila. Jsem strašně rád, že něco prožívám. Že jsem dokázal vystoupit ze své ulity a čelím situacím, které jsem dosud nepoznal. Je to pro mě dobrodružství.

Doposud jste tělo k tanci nepoužíval. Už jste započal s přípravami?

Já už třicet let své tělo skoro k ničemu nepoužívám. Jen k přesunům z bodu A do bodu B. Akorát párkrát za rok se protáhnu při lyžování. Jinak krním. S Terezkou už máme za sebou čtrnáct dní tréninků a já si úplně lebedím. Tréninky jsou tak fyzicky náročné, že je zvládám jen s nasazením všech svých sil. A to mě moc baví. Ta makačka. Cítím, jak se ve mně probouzí chlapská ambice tu zátěž zvládnout. Abych se zpevnil. Abych neodpadl jako slaboch. To mě velice příjemně provokuje. Pokud jde o taneční výsledky, ty zatím nejsou takové, abych mohl hodnotit, jak mi to půjde. Na standardní tance si začínám věřit trošičku víc, ale z latiny mám čím dál větší respekt. Obávám se, že i když se budu snažit sebevíc, nakonec budou mé pohyby vypadat srandovně. Ale i to k té výzvě patří. Hrozně dlouho v životě už dělám jen to, co mi jde. Teď jsem vystoupil ze své komfortní zóny a pokusím se čelit hrozbě ostudy. Nevím, jestli se to dá pochopit, ale baví mě to víc než pořád naplňovat očekávání úspěchu, sedět v relativním závětří u notebooku a neriskovat. Já chci tančit! I když se třeba ukáže, že jsem směšný.

Na čem teď aktuálně pracujete, co píšete?

Dokončil jsem svou první knížku pro děti. Mám z ní ohromnou radost. Moje sedmiletá dcera mě dlouho ukecávala, ať pro ni napíšu veselé příběhy na čtení před spaním. Tak jsem to zkusil a moc mě to bavilo. Teď právě ilustrátorka Anna Bergmannová dokončuje vybarvování obrázků a v polovině září knížka vychází. Bude krásná!