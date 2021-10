Všichni si myslíme, že ho známe. Kult Karla Havlíčka Borovského u nás nemá obdoby: první projevy, sochy a jiné holdy se objevily bezprostředně po jeho předčasné smrti v pouhých 34 letech. Pro český národ velmi příznačné. „Potom se omluvíme, pomníky postavíme a hlavy ozdobíme…“

V té době už mu takové pocty byly platné doslova jako mrtvému zimník. Když ještě žil, přecházeli titíž lidé, kteří teď nad jeho ostatky pateticky řečnili, na druhou stranu chodníku.

Být Karlem Havlíčkem znamenalo mít nakažlivou nemoc. A tím nemyslíme tuberkulózu – to je jen biologické vysvětlení, proč musel tak brzy do hrobu. Skutečnými příčinami básníkových strastí byly sledování, šikana, nedobrovolná samota a neuvěřitelná drzost vládnoucích úředníků.

Nevázanec

Podobně jako Havel a Masaryk, ani Havlíček nedostal do vínku bůhvíjakou poslušnost. Přátelé z dětských let ho popisovali jako uličníka a vtipálka. Karel pocházel z vísky Borová na Vysočině, jeho matka byla dcerou sládka a táta byl kupec. V devíti letech se chlapec učil rok na škole v Jihlavě, kde pochytil základy němčiny, a v říjnu 1832 nastoupil na gymnázium v Německém Brodě, kam rodiče přesídlili. Zprvu prospíval výborně. Až na to, že odmítal být ovcí.

„Dostal jsem tam v tom čase svůj směr ke čtení a vzdělání sebe,“ vzpomínal Havlíček později, „tam se rozvinuly mé schopnosti, všichni se mé hlavě divili. To a tušení jakés síly v sobě udělalo ze mne nevázance, měl jsem to za čest vyváděti divné kúsky a neustoupiti nikomu.“

Karlův prospěch se s každým dalším ročníkem zhoršoval. Dokonce měl několikrát trojku z mravů, protože přeskakoval kamenné sloupy před německobrodským klášterem a vedl časté boje študáků s učedníky v místě zvaném Na Valech. To byly pamětihodné a profesory přísně zakázané rvačky.

Přiznejme si, že takhle našeho národního trpitele neznáme. Buditelský sentiment přebil vše lidské, co by nám jeho postavu mohlo přiblížit. Stejně je tomu ostatně i u jiného velikána – Bedřicha Smetany, jenž chodil na totéž německobrodské gymnázium. O prospěchu budoucího skladatele leccos vypovídá fakt, že i když byl jen o dva roky mladší než Havlíček, studoval o celých pět tříd níže!

Když měsíček spanile svítil

Lidé, kteří Karla znali, si také dobře pamatovali, jak hrál na kytaru a zpíval. Sil jsem proso na souvrati… Když měsíček spanile svítil… Překládal do češtiny německé balady, možná i vymýšlel vlastní. Ve škole absolvoval s vyznamenáním, načež odešel na podzim roku 1838 na filozofické učení do Prahy. Ale už ve druhém ročníku začal pomýšlet na něco, co s ním zdánlivě opět nejde dohromady. Chtěl vstoupit do semináře a stát se knězem.

Přestože studium bohoslovectví skutečně zahájil, rozpory mezi jeho vírou a představami církevní vrchnosti ho velice rychle vrátily na zem. V pražském semináři vydržel jeden rok a nasbíral tu materiál pro velkou část svých epigramů, jimiž se už zanedlouho proslaví. „Dokazují kněží z plných plic, že náš rozum po tom rajském ovoci za moc nestojí bez božské pomoci. Věřím, páni, věřím ještě víc, že váš rozum i s tou božskou pomocí nestojí za nic.“

Po krátké koketerii s myšlenkou, že by se snad mohl živit jako středoškolský učitel, rozhodl se Havlíček pro nejistou dráhu literáta. V éře metternichovského konzervativního absolutismu však dvacetiletému rebelovi nepadala šťastná karta. Proto ještě rád přijal nabídku profesora moskevské univerzity Michaila Pogodina, aby se stal vychovatelem jeho dětí. Místo Karlovi dohodil známý slavista Pavel Josef Šafařík. A netušil, na jaké problémy tím ušlechtilé ideji panslovanství zadělal.

Cesta na Rus

„Odjel jsem tam jako Slovan, vrátil jsem se jako Čech,“ prohlásil Havlíček, když se po necelých dvou letech vrátil ze své „cesty na Rus“ (kde nakonec sloužil u Pogodinova známého – taktéž profesora – Štěpána Ševyrova). Zcela vyléčen z ideálů pak vzkázal kolegům vlastencům, kteří se ještě tolik let po krvavě potlačeném povstání v Polsku spoléhali na širokou náruč báťušky cara: „Kdo chce Čechům opravdu dělat dobrodiní, ať je posílá na své útraty do Moskvy.“

V roce 1850, kdy už bude Karel Havlíček Borovský v Praze „zakázaným člověkem“, uveřejní na adresu nekritických slavjanofilů tato slova: „Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá mít žádné jmění, nýbrž aby bylo všechno společné a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě. Bez všelijakých důkazů a výkladů vidí tady hned na první pohled každý, že takové učení je nanejvýš bláznovské a že se mohlo jen vyrojit z hlav několika pomatených lidí, kteří by vždy chtěli z člověka učinit něco buď lepšího, neb horšího, ale vždy něco jiného, než je člověk.“

V pětadvaceti získal Havlíček na doporučení Františka Palackého místo redaktora Pražských novin. Psal satirické šlehy do literární přílohy Česká včela a proslul jako nelítostný kritik – viz dokonalost, s jakou rozebral Tylův román Poslední Čech. V revolučním roce 1848 se oženil s dcerou hraběcího lesního Julií, téhož roku se jim narodila dcera Zdeňka.

Během revoluce samé bylo Borovskému vytýkáno, že se nepřidal na stranu mladších radikálů, jako byl Josef Václav Frič. Zastával umírněný postoj, to jest: chtěl se dohodnout. Ale už zakrátko měli všichni ti, které Havlíček v osmačtyřicátém zklamal, možnost sledovat jeho obětování pro národ v přímém přenosu. A nutno říci, že takovou odvahu při čelním střetu s autoritářskou mocí projevil v celých našich dějinách jen málokdo.

S buldokem na vodítku

„Kde není národ zachovalý a vzdělaný, tam jest marné svrhovati revolucemi staré vlády, neboť zase se dříve nebo později všechno zlé navrátí, třeba se osoby a okolnosti změnily,“ podotkl Havlíček v časopise Slovan, který začal vydávat po nástupu bachovského neoabsolutismu v Kutné Hoře.

Hlavní město měl tou dobou zapovězené. Vydávání Národních novin, jež v Praze řídil od svého odchodu z Pražských novin do začátku roku 1850, bylo úředně zastaveno. Slovan měl na kahánku, zatím však vycházel dvakrát týdně v nákladu 2000 kusů, tedy nic zanedbatelného, a jeho zakladatel hrdě čelil neustálým výstrahám.

Kutnohorští ho vídávali, jak rázuje z tiskárny na Kolmark (dnešní Karlov), kde měl pronajatý byt. Na vodítku držel buldoka jménem Džok, jímž děsil slabší povahy. Evidentně věděl, jak se bránit. Monarchie ho však udolala nikoli hrubou silou, nýbrž paragrafy.

Ačkoliv Havlíček v budově kutnohorského soudu vyhrál slavný proces o svobodu slova, pod tíhou úředního šimla vydávání Slovanu v srpnu 1851 sám zastavil. Podobně jako básník Puškin v carském Rusku, i on zcela vážně přemýšlel, že si raději najde usedlost, kde bude chovat domácí zvířata a včely.

Jeho knížku Epištoly kutnohorské policie zabavila. Spisovatel se uklidil do Německého – dnes Havlíčkova – Brodu. Ale i takto pasivní a umlčený vadil. Opožděně a docela zbytečně byl chvíli před Vánocemi roku 1851 uprostřed noci bezprecedentně unesen a deportován policejním komisařem Franzem Dederou do tyrolského Brixenu.

„Jel zadarmo do Alp, měl tam polopenzi, to se nedá s kostnickou hranicí srovnávat,“ říká Jan Hus v cimrmanovské hře České nebe. Jen si to ale představte: opustit ženu a dítě, s nikým se nesmět stýkat, denně podstupovat prohlídky, muset dávat ke kontrole každou řádku, kterou svým blízkým napíšete. Bezmocně si představovat, jak vaše manželka v dáli chřadne kvůli chorobě, kterou zřejmě máte také. Po bezmála čtyřech letech se milostivě smět vrátit, jen abyste zjistili, že Julie je mrtvá a nakažena zákeřnou tuberkulózou je i třináctiletá Zdeňka.

Karanténa

Ten příběh se málokdy vypráví až do hořkého finále. Karel Havlíček Borovský byl co nejpřísněji střežen a držen na jediném místě, to jest na území Německého Brodu, už nadosmrti. Do Prahy, kde měl nemocnou dceru, navzdory opakovaným žádostem nesměl. Z vilky, kde osaměle žil, se mohl vzdálit jen na krátký čas a pouze z naléhavých důvodů, jako v karanténě.

Lidé se mu vyhýbali, nechtěli si zadat. Kéž by odjel do Ameriky, jak mu doporučovala Božena Němcová. Ostatně existovaly i plány na jeho útěk z Brixenu. On ale všechny takové úvahy okamžitě smetl ze stolu.

„Říkáme si rádi ,národ Havlíčkův‘,“ napsal Karel Čapek. „Kdybychom jím opravdu byli, tedy bychom museli mít: náramně kritický rozum, nůž skepse aspoň o šestnácti čepelích, zdravou nedůvěru k frázi, humor, lehkost a jistotu ducha, esprit, světovost, padesát tisíc zájmů na životě; ukrutnou chuť k práci, praktičnost, břitkost, honěnost světem, pojmovou jednoduchost, tendenci k uskutečňování; čili zkrátka intelekt, kterému se u nás říká ,francouzský‘, a praktickou životnost, která se jmenuje ,anglosaská‘.“