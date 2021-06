Knihu roku napsal loni Martin Hilský. Jmenuje se Shakespearova Anglie. Portrét doby a dnes večer ji porotci Magnesia Litery vyhlásili nejlepším dílem loňského roku. Je unikátním vhledem do světa autorova milovaného anglického dramatika i obdivuhodným završením Hilského letitého bádání.

Martin Hilský | Foto: Jiří Nedorost (nedorost.cz), CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0> Wikimedia

„Jedinečnost Shakespeara je dána tím, že jsme ho vytvořili my. Lidé, kteří chodí do divadla, ti, kdo o divadle píší, znalci, kteří na toto téma začali přednášet. Sledovat, jak se rodí taková ikona, je fascinující. A říká nám to leccos o vzniku obecně sdílených hodnot. My už přece žijeme v úplně jiné éře. Ale Shakespearovy hry mají schopnost do sebe „nasáknout“ i naši dobu a vydat o ní zajímavé svědectví,“ řekl o svém osmisetstránkovém díle v rozhovoru pro Deník letos v únoru.