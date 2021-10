Vánoční prasátko. Těžko říct, zda bude mít ve stejnojmenné knize z Albatrosu zlatou barvu. Ale jisté je, že bude plné kouzel. Napsala je totiž autorka příběhů o Harrym Potterovi J.K. Rowlingová a pro vás to může být jeden z prvních dárků na Vánoce.

J.K. Rowlingová | Foto: Albatros

Hrdinové její nové knihy jsou Kuba a plyšové prasátko Pašík. Nehnou se od sebe na krok – to se ale jednoho Štědrého večera změní. Chlapec totiž o Pašíka přijde. Je zoufalý a potřebuje zázrak, aby milovanou hračku našel. A protože jsou Vánoce, jeden takový se skutečně stane. Vánoční prasátko, náhrada za nezvěstného Pašíka, zničehonic ožije a vymyslí odvážný plán: vydají se s chlapcem do kouzelné Země Ztracených a Pašíka najdou, ať se jim do cesty postaví cokoli.