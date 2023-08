Knižní tipy: Rady pro kempování, kulinární detektivky i příběh Martina Friče

Radosti a strasti návštěvníka českých kempů, setkání se smrtícím virem, napínavé příběhy z kulinárního prostředí nebo bláznivá jízda napříč Kanadou, to je jen malá ochutnávka z knižních tipů Deníku. Začíst se můžete také do povídání o režisérovi Martinu Fričovi či do popisu útěku z osvětimského koncentračního tábora. I v srpnu je z čeho vybírat.