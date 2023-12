Zdroj: se svolením Bambooku

Zdeněk Svěrák: Čerti nejsou (Bambook)

Pohádkový příběh zavede malé i velké čtenáře do okolí hradu Hakenburk, kde musí Anička bojovat o svou lásku se samotným čertem.

„Nazval jsem tuhle knížku Čerti nejsou, abyste se jí nebáli, ale oni tam jsou, a to dokonce tři. Je to však pohádka o lidech, kteří se měli rádi a málem o tu lásku přišli. A taky o dvou dětech, které měly zlého tatínka a nevěděly, jak se to mohlo stát. Chvílemi je to smutné, chvílemi veselé, jak to v životě bývá,“ řekl ke své knize Zdeněk Svěrák.