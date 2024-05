Zdroj: se svolením nakladatelství Argo a Dokořán

Jaroslav Petr: Desatero pohybů

Argo/Dokořán

Vážky létají přes oceán z Indie do Mosambiku, i když jejich tělo disponuje zásobou energie jenom na čtyři hodiny letu. Vorvaňovci při potápění do tříkilometrových hloubek stráví pod hladinou skoro čtyři hodiny. Z toho, co o jejich organismu víme, ale vyplývá, že by jim už po hodině ponoru mělo hrozit utonutí. Had bojga šplhá po hladkých sloupech díky tomu, že na sobě uváže uzel. Pavouci křižáčci používají svou síť jako prak a nechávají se z ní vystřelit na kořist. Drobným roztočům slouží k dopravě na květy vybraných druhů rostlin jako živý taxík kolibříci.

Ve volném pokračování bestselleru Desatero smyslů biolog a popularizátor vědy Jaroslav Petr zblízka ukazuje nejrozmanitější způsoby pohybu živočichů i extrémní výkony, kterých jsou tvorové schopni.