Osobní tip Filipa Lukeše

Zdroj: se svolením Knihy Zlín

Jo Nesbø: Noční dům (Kniha Zlín)

Norský rocker a bývalý prvoligový fotbalista, jehož největší aktuální vášní je lezení, stále umí překvapit. V jeho nové knize nenajdete Harryho Holea, ani drásavé povídky, i když drásavý obsah určitě ano. Jo Nesbø tentokrát experimentuje s různými žánry. Noční dům má hororové prvky a zároveň rysy psychologického thrilleru. Žánrově připomíná knihy Stephena Kinga, ale svým stylem psaní a atmosférou zůstává i tato kniha věrná drsnému severu a Nesbøho stylu. Autor tentokrát pracuje s nespolehlivým vypravěčem, čtenář tedy nemusí vždy vědět, zda může důvěřovat tomu, co postavy říkají, nebo jaká je jejich skutečná motivace.

Když čtrnáctiletý Richard přemluví spolužáka Toma, aby z telefonní budky někomu náhodně zavolal a vystřelil si z něj, vypadá to jako nevinná lumpárna. Jenže sluchátko jeho kamaráda sežere. „Seru na to, co si kdo myslí, ať jdou všichni do hajzlu. Já u toho byl, viděl jsem to na vlastní oči. Toma ten telefon sežral a v tom zkurveným seznamu stálo jméno Imu Jonasson,“ rozčiluje se v knize hlavní hrdina. Není divu, že Richardovi nikdo nevěří a po zmizení dalšího spolužáka ho čeká pobyt v nápravném zařízení. Jak dokáže, co se doopravdy stalo? A není náhodou všechno úplně jinak?

Pokud jste od Joa Nesbøho nic nečetli, nevadí. Klidně můžete začít tímhle titulem, číst ho jako solitér. Tématem i žánrem je totiž opravdu jiný než všechny autorovy dosavadní knihy. Přeji vám příjemné čtení! I husí kůže totiž občas přináší příjemné pocity.