Romantika:

Donna Marchettiová: Hate Mail (Jota)

Naomi žije v Oklahomě, Luca je z Kalifornie. Navzájem se neznají. Dohromady je náhodně spojí až jeden školní projekt, kdy si Naomi z klobouku vytáhne Lucovo jméno a adresu. A tak jsou z nich od páté třídy kamarádi na dopisování. No, vlastně spíš úhlavní rivalové, kteří svádějí bitvu plnou urážek a slovních přestřelek. Jenže to, co začalo jako legrační řetězec dopisů plných nenávisti, se pomalu rozvíjí v dlouholeté přátelství na dálku. Až do dne, kdy dopisy najednou přestanou chodit… Luca se Naomi už několik let neozval. Od dopisu, který všechno změnil, uběhly dva roky. Ale pak se na jejím stole v kanceláři místní televizní stanice objeví jako blesk z čistého nebe dopis bez zpáteční adresy a Naomi je odhodlaná nedopustit, aby měl Luca poslední slovo. Musí ho vypátrat! Zábavné čtení plné romantiky vydala Jota.