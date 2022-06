Manželka Zdena, dcera Jana a vnučka Zdena řečená Fanča. To byly souputnice v životě Jana Wericha, jejichž životní příběhy jsou zahaleny mnoha dohady spojenými se životem ve stínu osobnosti hereckého velikána. Pro Wericha byly tyto tři ženy tím nejcennějším, co na světě měl – kromě jeho publika. Kniha Terezy Brdečkové O Janě a Zdenkách kolem Jana Wericha čtenáře provází třígeneračním příběhem o životním údělu žen a současně odkrývá hluboký vnitřní rozpor umělců v Československu.

Historicky první publikace na téma Werichových žen na více než třech stech stranách čerpá z dosud nepublikované exkluzivní rodinné korespondence či z Werichových soukromých deníků. Na jejím vzniku se podílela i Werichova vnučka Fanča. Vydalo nakladatelství Limonádový Joe.

Václav Kopta: Zlaté časy

Zlaté časy – tohle slovní spojení v sobě ukrývá kouzlo vzpomínek, nostalgie nebo životní etapy, která má s odstupem času víc barev. Holky byly tenkrát hezčí a měly kratší sukně, v kinech běželo víc filmů, na které se vyplatilo vystát frontu, a v písničkách se zpívalo o věcech, kterým jsme rozuměli a jejichž refrén jsme si zapamatovali už po prvním poslechu… Těmito slovy vítá Václav Kopta neděli, co neděli své posluchače v pořadu Zlaté časy na Českém rozhlasu Dvojka.

Publikace obsahuje 26 nejpoutavějších příběhů a vzpomínek z více než devíti set mluvených vstupů, kterými Václav Kopta prokládá hudební čísla svého pořadu. Vydal Radioservis.

Philippe Sands: Návrat do Lvova

V době, kdy Rusko na Ukrajině opakuje sovětskou politiku genocidy, vychází český překlad díla Philippa Sandse Návrat do Lvova. Britský spisovatel a specialista na mezinárodní právo se v něm vydává po stopách židovských právníků Hersche Lauterpachta a Rafaela Lemkina, mužů s osobní zkušeností s pronásledováním, kteří jako první definovali pojmy „zločiny proti lidskosti“ a „genocida“ a zásadně ovlivnili jejich začlenění do obžaloby v norimberském procesu. Aniž by o sobě věděli, studovali na téže univerzitě u stejných profesorů ve Lvově.

S tímto městem, jehož název se snadno měnil v závislosti na historickém okamžiku a změnách v nejistých pohraničních oblastech východní Evropy, jsou spojeni též další hrdinové Sandsovy knihy: nacistický právník Hans Frank, jeden z odpovědných za holokaust milionů Poláků a Židů, a Sandsův židovský dědeček Leon Buchholz, lvovský rodák, jenž ztratil příbuzné v táborech smrti. Vydal Prostor.

Lucie Hlavinková: Pravda nebyla k dostání

Píše se rok 1982 a v patnáctileté Janě se kromě dospělosti probouzí i poznání, že s minulostí její rodiny není cosi v pořádku. Otec před rokem zemřel a v matčině ložnici se ukrývá sešit plný nepochopitelných zápisků. Prarodiče se chovají přinejlepším výstředně a mluvit před nimi o některých tématech je tabu. Jana dospívá v totalitním bezčasí, přesto není otupělá – a tak se pouští do pátrání. Dokáže najít pravdu o rodinné historii i vlastní identitu? Vydává Motto.

Radkin Honzák, Agáta Pilátová, Aleš Cibulka: Deprese není depka

Miroslav Hanuš, Petr Jablonský, Arnošt Goldflam, Adéla Sedláková a lékařka M. H. se otevřeně svěřují, jaké to je každý den se probouzet a uléhat s depresí. Nebo s tím, když si veřejnost myslí, že ji máte, jako v případě Martina Dejdara. Kniha také sleduje očima teatrologa a divadelního kritika Vladimíra Justa život excelentního komika Vlasty Buriana, nabízí i vysvětlení příčin deprese, odhaluje, jak se projevuje u jednotlivých typů lidí a nenásilně apeluje na nezbytnost ji řešit. V souvislosti s dopady covidu na život lidí, s důsledky války na Ukrajině a se sílícími obavami o životní jistoty, které obecně společnost považuje za standardní, je téma deprese vysoce aktuální. Jak zmiňuje Radkin Honzák, podle oficiálních zdrojů jí za poslední období přibylo o 50 procent. Vydalo nakladatelství Albatros Media.

Jiří Mádl: Přitažlivost planety Krypton

Neobvyklý vztah dvou mladých lidí trvá s přestávkami několik let. Oba si dopisují ve virtuálním prostoru zvaném Planeta Krypton. Jejich příběh lemují témata jako hledání domova, budící se sexualita, láska a složité rodinné vztahy. Odvážné vysvlékání dětských šatů a cesta k dospělosti jsou vzrušující, ale náročné procesy a Martinovi i Veronice je komplikují jizvy z minulosti. Dali si slib, že naživo se nikdy nepotkají. Dodrží ho?… Milostný román Jiřího Mádla vyšel v nakladatelství BizBooks.

Dalibor Skoupil: Japonský občasník

Japonsko je jako země z jiného koutu vesmíru. Kombinace dlouhé izolace a geografické vzdálenosti od ostatních kultur z něj vytvořila svět, nad nímž zůstává rozum stát. Jaké to je, vyrůst v srdci Evropy a poté strávit dva roky v zemi vycházejícího slunce? Vyměnit české hlavní město za to japonské, nikdy nekončící Tokio? Jak se žije na Kjúšú a proč je Okinawa ostrov mezi nebem a peklem? Nejen o tom pojednává Japonský občasník – původně e-mailové pozdravy z Japonska, které si mezi adresáty získaly takovou oblibu, že se přesunuly z monitoru počítače na papír. Vydává Pointa.

Spolek Nepromlčíme: Ne/promlčeno

U některých zločinů může dopadení pachatele trvat několik let, někdy mohou dokonce pachatelé zůstat nepotrestaní i přesto, že je zločin objasněn. Kvůli promlčecí lhůtě si tak vrazi mohou často po letech oddechnout a přestat se ohlížet přes rameno… Skutečné zločiny a fakt, že jejich pachatelé jsou po letech beztrestní, inspirovaly nejen film Promlčeno s Karlem Rodenem v hlavní roli, ale také publikaci Ne/promlčeno, která tyto zločiny mapuje. Vydává Cosmopolis.

Daniela Lahodová: Šprýmy myšky Florentýnky

Hlavní představitelkou knihy je myška Florentýna. Ta se objevuje hned v několika básničkách a učí děti důležitým věcem, jako je síla přátelství a pozitivní pohled na svět. Předními hrdiny všech básniček a rýmovaček jsou další zvířátka, ať už z říše lesa, polí, nebo zoologické zahrady. Hlavní myšlenkou je navést děti správným směrem, probudit v nich ochotu pomáhat druhým v nesnázích, obklopovat se kamarády a nezapomínat na projevenou lásku a porozumění. Vydala Pointa.

Jonathan Santlofer: Poslední Mona Lisa

Srpen 1911. Vincenzo Peruggia, pracovník muzea Louvre, ukradl obraz Mona Lisa. Než byl obraz za dva roky do muzea vrácen, dva známí podvodníci vytvářeli jeho kopie a prodávali je jako originál. Mnoho z těchto napodobenin ještě nebylo nalezeno, což vyvolává spekulace o tom, jestli i muzeum nevystavuje jen padělek.

Současnost. Malíř a profesor umění Luke Perrone se snaží zjistit pravdu o svém nechvalně známém předkovi jménem Peruggia. Jeho pátrání zaujme detektiva Interpolu, který si chce něco dokázat; krásnou ženu, která možná stojí o něco víc než jen o Lukovu náklonnost; a vosí hnízdo těch nejbezohlednějších sběratelů umění… Minulost a budoucnost se prolínají v příběhu o krádežích uměleckých děl, padělatelství a vraždě. Vydává Jota.