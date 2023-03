Princ Harry: NáhradníkZdroj: se svolením nakladatelství Práh Princ Harry: Náhradník (Práh) Než ztratil matku, byl dvanáctiletý princ Harry znám jako ten bezstarostnější, veselý Náhradník o poznání vážnějšího Následníka. Zármutek všechno změnil. Harry začal mít potíže se školou, se vztekem, se samotou – a protože vinil ze smrti své matky tisk, nedokázal se smířit s životem ve světlech reflektorů. V jednadvaceti letech vstoupil do armády. Vojenská disciplína mu vrátila řád a účast na dvou misích z něj doma udělala hrdinu. Záhy si však připadal ztracenější než kdy dřív, trpěl posttraumatickou stresovou poruchou a sužovaly jej paralyzující panické ataky. Navíc nedokázal najít opravdovou lásku. Pak ale potkal Meghan a rozhodl se opustit královskou rodinu… Nakladatelství Práh zahájilo předprodej českého vydání autobiografie prince Harryho, která už se zapsala do Guinnessovy knihy rekordů jako nejrychleji prodávaná non-fiction kniha všech dob. U nás titul vyjde 4. května 2023 při příležitosti korunovace Karla III.

Rudolf Havlík: OstrovZdroj: se svolením nakladatelství IkarRudolf Havlík: Ostrov (Ikar)

Manželé Alice a Richard jsou na exotické dovolené. Po dvaceti letech manželství jim to trochu skřípe a k tomu všemu Richard Alici oznámí, že podal žádost o rozvod, protože si našel mladší ženu. Alice je v šoku a chce okamžitě odjet. Richardovi se podaří zajistit místa v zásobovacím letu nákladním letounem, ale bohužel dojde ke katastrofě. Manželé se probudí sami na opuštěném ostrově v Jižním Pacifiku. Alice je naštvaná, rozdělí pláž napůl a každý se snaží přežít po svém. Postupem času si ale oba uvědomí, že aby přežili, musí začít spolupracovat… Knižní zpracování dobrodružné komedie Ostrov, která měla premiéru v našich kinech 2. února.

Claire Keeganová: Takové maličkostiZdroj: se svolením nakladatelství ProstorClaire Keeganová: Takové maličkosti (Prostor)

Podmanivý příběh nominovaný v roce 2022 na Man Bookerovu cenu lze číst jako podobenství o boji dobra se zlem. Přivádí nás do irského města poloviny 80. let 20. století sužovaného prosincovými mrazy a vrcholí na Štědrý den, kdy skutečným zázrakem je tiché hrdinství a odvaha jednoho obyčejného muže. V předvánočních týdnech čeká Billa Furlonga, obchodníka s uhlím a dřevem, nejrušnější období. Irsko skličované recesí ještě nevkročilo do moderní doby a fronty na podporu jsou pořád delší. Furlong ví, jak snadné je přijít o všechno. Jako otec pěti nezletilých dcer je odhodlaný tvrdě pracovat, aby si nenadělal nepřátele a mohl sledovat, jak jeho děti dostudují. Mezi jeho klienty patří místní klášter spravovaný jeptiškami, provozujícími i prádelnu. Vedou se řeči, že jsou tam zavřené padlé dívky, které se mají napravit. Furlong tomu nechce věřit, až do dne, kdy odhalí temné tajemství.

Kateřina Karolová: Jiné místoZdroj: se svolením nakladatelství XYZKateřina Karolová: Jiné místo (XYZ)

Monika s Oliverem chtějí uniknout ruchu velkoměsta a prohloubit svůj vztah, a tak zamíří na dovolenou do malého penzionu v Luhačovicích. Po příjezdu se rozhodnou prozkoumat okolí, a i když se schyluje k dešti a na krajinu padá hustá mlha, vydají se na kolech cyklostezkou vedoucí do Vizovic. Bezstarostný výlet se však změní v zoufalý boj o přežití… Mysteriózní thrillery Kateřiny Karolové jsou přirovnávány ke knihám Jozefa Kariky nebo ke kultovnímu hororu Záhada Blair Witch. Na konci knihy čtenáři najdou QR kód vedoucí na web s instrukcemi, které je nasměrují do okolí Luhačovic, kde mohou plnit napínavé úkoly a zažít nevysvětlitelné jevy.

Pauline Maiová: Štěstí voní jako chlebaZdroj: se svolením nakladatelství CosmopolisPauline Maiová: Štěstí voní jako chleba (Cosmopolis)

Potřebuje láska dovolenou? Podle Mily ano. Celé týdny byla zamilovaná do Thea a on v ní vzbuzoval naděje. Pak ale zjistila, že je zasnoubený! Když ještě ke všemu zavřeli hotel, ve kterém pracovala, rozhodla se zmizet. Nabídka hlídat dům ve Skotsku přišla právě včas, a tak se Mila ocitla úplně sama v malé ospalé vesnici, navíc široko daleko neprodávali pořádný chleba. To nemohla nechat jen tak! Vyrostla totiž v otcově pekárně, a tak se hned mohla pustit do pečení. Z oken domu se linula taková vůně, že překonala odpor místních k cizince. A když se v domě objevil pohledný syn majitelů Finley, propadla už kouzlu Skotska definitivně… Romantický příběh navazuje na autorčiny úspěšné tituly Štěstí má barvu levandule a Štěstí hřeje jako slunce.

Jan Švancara: S malou pomocí přátelZdroj: se svolením nakladatelství PointaJan Švancara: S malou pomocí přátel (Pointa)

Střelba na ulici za bílého dne přidělává vrásky i zkušenému policejnímu radovi. Terčem atentátu se stal kontroverzní podnikatel. O motivy tedy není nouze, zato spolehlivé stopy zcela chybí. Uspějí neortodoxní metody detektiva Náplavy tam, kde je zákon v úzkých? Autorem knihy S malou pomocí přátel je Jan Švancara, který v roce 2020 vydal první díl detektivní série ze současného Brna s názvem Podzimní boogie woogie. Ve druhém dílu se svérázný detektiv Viktor Náplava dostává k případu, s nímž si muži zákona nevědí rady.

Susanne Goga: Leo BerlinZdroj: se svolením nakladatelství MobaSusanne Goga: Leo Berlin (Moba)

Berlín 1922. Poválečná inflace nabírá na obrátkách, Německo je politicky rozvrácené a lidé po prohrané válce nemohou najít klid. Detektiv inspektor Leo Wechsler, ovdovělý otec dvou malých dětí, dostává za úkol vyřešit záhadnou vraždu. Zázračný léčitel, jehož pacienti pocházeli z vyšších společenských vrstev, byl nalezen mrtvý ve svém bytě, kde ho někdo ubil jadeitovou soškou buddhy. Jenže neexistují žádní svědci ani žádné stopy, které by Wechslera dovedly k vrahovi. Zatímco vyšetřování stojí na mrtvém bodě, dochází k další vraždě, uškrcení postarší prostitutky. Mohou tyto případy nějak souviset? Pátrání, které inspektora Wechslera zavede do elegantních sídel, chudinských čtvrtí, kokainových doupat i pod červené lucerny, navíc komplikuje detektivův kolega von Malchow, který se otevřeně hlásí k pravicově nacionalistickým názorům.

Yrsa Sigurdardóttir: KořistZdroj: se svolením nakladatelství MetaforaYrsa Sigurdardóttir: Kořist (Metafora)

V nehostinných podmínkách islandské ledové pustiny se ztratí čtyřčlenná skupinka turistů. Co je přimělo vyrazit za tak drsných podmínek zcela mimo civilizaci? A proč opustili bezpečí stanu takřka nazí? Záchranářka Johanna a její kolegové z pátracícho týmu jsou povoláni do akce a narážejí na velice podivné stopy. Na osamocené radarové stanici na pobřeží Stokksnes mezitím dochází k hrůzu nahánějícím událostem. Rudá kaluž krve uprostřed nedotčeného sněhu, dětská botička pohřbená desítky let pod zemí, život dobrovolně ukončený v mořských vodách hluboké skalní průrvy. Sníh nepřestává padat a tajemných událostí přibývá, jako by je mrazivé počasí přitahovalo… Po skončení série Freyja & Huldar přichází Yrsa Sigurdardóttir s děsivým příběhem plným nevysvětlitelných jevů, zasazeným do nejopuštěnější islandské divočiny.

Elena Poniatowská: Dvakrát jedinečnáZdroj: se svolením nakladatelství DauphinElena Poniatowská: Dvakrát jedinečná (Dauphin)

María Guadalupe Marínová Preciadová známá jako Lupe Marínová (1895–1983) byla femme fatale, která neobyčejným zjevem, elegantním vystupováním, ale i břitkým jazykem poutala pozornost bohémy v Mexiku i v Paříži před druhou světovou válkou i po ní. Dvořil se jí nejen Španěl Ramón del Valle Inclán, ale i Vladimir Majakovskij, Ilja Erenburg, André Breton a další umělci. Byla múzou mnoha básníků a malířů, jimž stávala jako modelka. Manželka malíře Diega Rivery a chemika, básníka a literárního kritika Jorgeho Cuesty. Umělkyně života, která ovlivnila směřování řady světových tvůrců… Kniha Eleny Poniatowské přináší vnitřní drama výjimečné ženy, které se odehrává na pozadí historického a kulturního kvasu Mexika i Evropy.

Stein Torleif Bjella: Rybářská chataZdroj: se svolením nakladatelství ProstorStein Torleif Bjella: Rybářská chata (Prostor)

Prozaický debut norského písničkáře, skladatele a básníka se stal záhy po vydání literární událostí a bestsellerem. Prostřednictvím setkání dvou mužů různých generací vypráví o samotě i přátelství a křehkosti vztahů. Fiktivním vypravěčem je pomocný učitel a hudebník Jon, odvlečený starým, mrzoutským strýcem Ivarem do rybářské chaty u horského jezera, které patří rodině, kam až paměť sahá, aby společně týden rybařili. Místo je idylické jako z pohlednice. Ale oni tam nejsou proto, aby si užívali: umanutý strýc chce, aby Jon převzal starost o jezero, aby se naučil mnoho věcí. Při společných hovorech dojde mj. na rodinu, hudbu a životní filozofii. Podzimní rybolov se stane výchovnou metodou starého rybáře. Pro Jona je to náročná zkouška, ale pro čtenáře čiré potěšení.

Dav Pilkey: Dogman – Komu letí merunaZdroj: se svolením nakladatelství PikolaDav Pilkey: Dogman – Komu letí meruna (Pikola)

Zrodil se zbrusu nový zákeřný padouch. Říká si Dr. Yják. Rozhodl se využít Dogmanovy největší slabosti – lásky k míčkům. Dogmanovi kamarádi Peťulka a Restart si ale usmyslí, že největšího psího policajta všech dob pořádně vytrénují, aby mičudovému pokušení odolal. Mezitím kují své proradné pikle i jiní zloduši, nám už dobře známá parta, která si říká Blechy. Jak to všechno dopadne? Dozvíte se v novém komiksu z populární série o Dogmanovi, který je určen dětem od 8 let.

Martin Šinkovský: Petronie a PtáčníkZdroj: se svolením nakladatelství RosierMartin Šinkovský: Petronie a Ptáčník (Rosier)

Autor knížek pro děti a také spoluautor úspěšného večerníčku Krysáci přichází s novinkou Petronie a Ptáčník. Petronie je sedmiletá dívka, kterou odmalička fascinuje pestrobarevný́ ptačí svět. Ze všeho nejradši vyráží se svým skicákem do nedalekého parku, kde s velkým zaujetím kreslí a rozpoznává různé ptačí druhy. Jednoho dne si však všimne, že se ptáčci ve městě začínají podezřele ztrácet a zůstávají po nich jen ve spěchu opuštěná hnízda. Proslýchá se, že ptáky krade a vězní tajemný černokněžník Ptáčník. Když zmizí i rodiče malé Sýkoričky, kterou si Petronie obzvlášť oblíbila, neváhá a spolu s partou kamarádů se rozhodnou přijít záhadě na kloub. Do napínavého příběhu o pátrání po záhadně mizejících ptáčcích se začtou nejen děti, ale při společné četbě i jejich rodiče.