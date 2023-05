Červnové knižní tipy: Viewegh ubytoval Ukrajinku, Třeštíková řeší rozchod

Stárnoucí hrdina Michala Viewegha, spisovatel Mojmír, se během války na Ukrajině rozhodl ubytovat dva uprchlíky. Co z toho vzešlo, se dozvíte v knize Malý Gatsby a Carmen z Chodoriva. Jana Bernášková ve svém Kolouškovi popisuje, co se může stát, když máte před svatbou a na koupališti vám zachrání život neodolatelný plavčík a student medicíny v jedné osobě. Radka Třeštíková vydala syrový vztahový román a vyšla i knižní předloha úspěšného seriálu Sedm schodů k moci. V červnu tedy bude co číst. Deník přináší výběr i dalších knižních novinek.