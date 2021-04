Nové vydání jednoho z nejslavnějších sci-fi děl v historii. Kris Kelvin přilétá k planetě Solaris, aby zkoumal oceán na jejím povrchu. Posádka tamní stanice se ovšem setkává s nevysvětlitelným jevem: jejím členům se zjevují lidé, které postrádají, živé vzpomínky, jichž se nemůžou zbavit. Kris se tak opět setkává se svou snoubenkou Harey.

Že by byl oceán ve skutečnosti obřím mozkem a neodbytné vzpomínky vytvářel on? A pokud ano, proč? Dokážou vědci pochopit okolní vesmír, aniž by nejdřív porozuměli sami sobě?

(Kniha Zlín, 2021, překlad Pavel Weigel)

Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti (bibliofilie)



Staré řecké báje a pověsti, pravděpodobně nejznámější kniha Eduarda Petišky s legendárními ilustracemi malíře Zdeňka Sklenáře obsahuje příběhy z řecké mytologie převyprávěné pro děti a mládež. V roce 2020 uplynulo 110. výročí narození Zdeňka Sklenáře (1910–1986) a nakladatelství Argo ve spolupráci s Galerií Zdeněk Sklenář a nadačním fondem Zdeněk Sklenář Foundation vydalo edici této slavné knihy pro opravdové milovníky.

Limitovaná edice má jen 50 kusů, ktré jsou vypravené v kožené vazbě panem Karlem Havlíkem a navíc obsahují číslovaný grafický list. Exkluzivitě odpovídá také cena, která činí 3333 korun.

(Argo, 2020)

Michaela Duffková: Zápisník abstinentky

Detox a protialkoholní léčba je jako výstup na horu – poté, co je absolvujete, ještě zdaleka nemáte vyhráno. Nejdřív musíte bezpečně sestoupit do normálního života a pak vás už napořád čeká maraton zvaný abstinence.

Michaela Duffková opět otevírá tabu ženského alkoholismu a vypráví o svém boji se závislostí. Jaké zažila zlomové momenty? Co se pro ni změnilo s narozením druhého dítěte? A jak těžké je abstinovat v zemi, kde je pití společenská norma? Kniha, která může mnoha lidem změnit život k lepšímu. A možná i život zachránit.

(Motto, 2021)



Sven Carlsson, Jonas Leijonhufvud: Spotify: Příběh krále audia, který porazil Apple, Google a Amazon

Vzpomínáte na dobu, kdy hudební průmysl krachoval? Na přelomu tisíciletí klesaly prodeje CD nosičů o miliardu dolarů ročně, hudba se sdílela z pirátských stránek a situaci nezachránil ani iTunes. Velké hudební společnosti byly v krizi. V té době se mladý počítačový šprt ze stockholmského předměstí spojil se zámožným společníkem, aby uskutečnili vizi, která změnila hudební průmysl.

Spotify vypráví příběh Daniela Eka, Martina Lorentzona a startupu, z něhož se stal největší světový hráč v oblasti streamování hudby. Popisuje obtížnou cestu hledání investorů, přemlouvání nahrávacích společností k poskytnutí licencí, boj s konkurencí, odpor Stevea Jobse, mnoho ztrátových let, ale i nadšení posluchačů z nových funkcí a playlistů.

V neposlední řadě pak vstup společnosti na burzu.

(Jan Melvil Publishing, 2021, překlad Marie Voslářová)

Mike Mignola, Gary Gianni: Hellboy: Vstříc mrtvým vodám

Příběhů s pekelným klukem neboli Hellboyem není nikdy dost a nakladatelství Comics Centrum má naštěstí pokaždé nějaký opravdu dobrý k dispozici. V nejnovějším komiksu s titulem Vstříc mrtvým vodám padne Hellboy do rukou námořního kapitána, jenž má v úmyslu prodat ho do cirkusu. Na palubě však cestuje také tajuplná žena s úmyslem vypátrat pradávného plaza, který již od počátku věků brázdí hlubiny oceánu.

Mike Mignola tentokrát spojil síly s Garym Giannim (Prince Valiant, MonsterMen) a společně stvořili komiksovou povídku, jejíž události následují po příběhu „Ostrov“ ze série Hellboy.

(Comics Centrum, 2021, překlad Alexandra Niklíčková)