Knižní tipy Deníku: Co vám může přinést město a alternativní dějiny

Přestože jsou knihkupectví stále zavřená kvůli vládním nařízením, nabídka knižních novinek se již pozvolna rozjíždí. A tentokrát vám tak již můžeme doporučit hned několik knih s datem vydání 2021. Pozveme vás do dějin české fotografie, do alternativních dějin a také do jihočeské vesnice, kde se odehrála vražda…

Z Cuzca do Cách a hlavně až do bitvy u Lepanta – to je trasa vyprávění o převráceném chodu dějin, o ovládnutí světa, k němuž vlastně mohlo dojít. Navíc jméno autora Laurenta Bineta dává tušit, že půjde o skutečně velkolepé čtení. | Foto: Argo