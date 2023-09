Zdroj: se svolením Kniha Zlín

Steve Berry: Faktor Omega (Kniha Zlín)

Co skrývá Gentský oltář a proč byl tolikrát v historii ukraden či poničen? Tajemstvím opředená relikvie vstoupí i do života bývalého agenta FBI Nicka Leeho. Jeho bývalá snoubenka právě v Belgii restauruje dvanáctou desku oltáře a chce se s Nickem podělit o úchvatný nález. Oba se ale nečekaně zapletou do prastarého konfliktu. Proti sobě stojí tajný řád panen svatého Michaela a Vatikán, odhodlaný získat to, co jeptišky střeží. Bude šokující pravda vyjevena, nebo navždy zmizí z našeho světa? Knižní thriller vychází 4. září.