Dva roky po druhé světové válce se Paříž vzpamatovávala z německé okupace a toužila žít znovu naplno. Christian Dior byl tím, kdo jí na poli módy vdechl nové sebevědomí, když představil svou první kolekci známou pod pojmem New Look.

Justine Picardieová: Miss DiorZdroj: ProstorVe stejné době vznikl i jeho první a dodnes legendární parfém Miss Dior pojmenovaný na počest jeho mladší sestry Catherine. Ženy, jež riskovala život v odboji proti nacistům a přežila mučení, koncentrační tábor i pochod smrti. Té, která bratra v mnohém inspirovala a opatrovala jeho odkaz až do své smrti. Ale zatímco se Christian stal jedním z nejznámějších Francouzů na světě, Catherine zůstává v jeho stínu.

Kniha Justine Picardieové (nakladatelství Prostor) je cestou k nápravě: rekonstruuje Catherinin životní příběh a současně zkoumá odkaz něžného bratra, který nedokázal zapomenout na sestřino utrpení. Text doprovází vzácné dobové fotografie a ilustrace.

Julie Caplinová: Hrad ve Skotsku

Izzy McBrideové se ani nesnilo, že zdědí skutečný hrad. A teď se z ní díky odkazu prastrýce Billa stala hradní paní s velkými plány a mizivou hotovostí. Její excentrická matka Xanthe naštěstí sehnala první dobře platící hosty, jejichž peníze pomohou prostory zvelebit. Střechou sice stále ještě zatéká, ale počet obyvatel hradu nečekaně roste. Zbývá už jen maličkost – během pár týdnů před Vánoci proměnit chátrající hrad v kouzelný hotel. Naštěstí má k ruce pár pomocníků, kteří se pustí do renovace spolu s ní. Jedním z nich je i Ross, na kterého Izzy myslí víc, než by se jí líbilo…

Další čtivý příběh z romantické série Julie Caplinové vydává Cosmopolis.

Amor Towles: Lincolnova dálnice

V červnu roku 1954 se osmnáctiletý Emmett Watson vrací do Nebrasky. Domů ho veze správce nápravného zařízení, kde si mladík právě odsloužil rok za neúmyslné zabití. Po nedávné smrti otce propadla rodinná farma bance, a tak má Emmett jasný plán: vzít svého osmiletého bratra Billyho a začít nový život na západě. Když však správce odjede, Emmett zjistí, že s nimi, ukrytí do kufru vozidla, tajně přijeli dva jeho uprchlí přátelé z nápravného zařízení. A že mají o blízké budoucnosti úplně jinou představu…

Towlesův třetí román se vyznačuje silnou atmosférou. Díky neotřelému způsobu vyprávění či barvitým postavám, které nejednou připomenou hrdiny knih Marka Twaina, dokáže potěšit i náročné čtenáře. Vydává Vyšehrad.

Štěpán Šimek: Kšeftmani a pistolníci

Štěpán Šimek: Kšeftmani a pistolníciZdroj: CNC BooksKradená auta, fingované bouračky kvůli pojišťovnám, daňové podvody… To je jen začátek románu o přátelství, který se inspiroval skutečnými událostmi začátku devadesátých let. „Měl jsem blízko ke světu, který byl tehdy na hraně,“ říká Štěpán Šimek. Začal podnikat v gastronomii a dnes jeho developerská firma staví domy.

Kšeftmani a pistolníci jsou jeho čtvrtou knihou. Příběh přátelství, poznamenaného honbou za úspěchem v devadesátých letech, vtáhne čtenáře do šedých zákoutí byznysu i reálného života tehdejší doby. Vyšlo v nakladatelství CNC Books.

Johan Theorin: Hlasy kostí

Johan Theorin: Hlasy kostíZdroj: MobaNa pobřeží ostrova Öland zemře pod hromadou kamenů muž, který tam předtím položil věnec z růží. Zdá se, že nešlo o nešťastnou náhodu. Policistka Tilda Davidssonová totiž najde na místě kosti jiného člověka, který byl naposledy spatřen před padesáti lety za velmi dramatických okolností jejím příbuzným, starým kapitánem Gerlofem. Ten chce přijít na kloub tomu, co se oběma lidem mohlo stát, a společně s Tildou pomalu rozkrývá následky dávné tragédie, provázené strachem a nenávistí. Ta je i po letech natolik silná, že zavalený muž nejspíš nebude poslední obětí…

Johan Theorin je dnes řazen ke klasikům švédské krimi, jakými jsou Leif G. W. Persson, Håkan Nesser, Henning Mankell či Stieg Larsson. Vydává Moba.

Robert Bryndza: Osudné svědectví

Detektiv Erika Fosterová se během večerní procházky v okolí svého nového domu v Blackheath ocitá na místě činu. Brutálně zavražděná žena je Vicky Clarkeová, která měla svůj vlastní podcast o skutečných zločinech. Poté, co se Erika připojí k vyšetřování případu, zjistí, že Vicky pracovala na nové epizodě podcastu o sexuálním predátorovi, který loví mladé studentky v okolí jižního Londýna, a než se v hluboké noci vloupá k nim domů, dlouho je sleduje. Jakmile Erika zjistí, že všechny Vickyiny poznámky a zvukové nahrávky z jejího bytu v době její vraždy zmizely, začíná jí být jasné, že Vicky byla jen krok od odhalení útočníka, jenž ji zavraždil proto, aby nebyl odhalen a dopaden…

Thriller anglického spisovatele slovenského původu a autora bestselleru Dívka v ledu vychází v nakladatelství Cosmopolis.

Pavel Kosatík: Slovensko třicet let poté

Pavel Kosatík: Slovensko třicet let potéZdroj: PráhPřed třiceti lety zanikl společný česko-slovenský stát. Každá z obou nových národních společností se, teď už sama, vydala po vlastní cestě. Od té doby se říká, že vztahy obou národů jsou lepší než kdykoli v minulosti. A asi je to pravda, příčiny většiny dřívějších konfliktů odpadly. Víme ale jedni o druhých dost?

Precizně zpracovaný vhled do dění u našich sousedů a na vývoj vztahu Slováků a Čechů od jednoho z nejuznávanějších českých spisovatelů současnosti vydává nakladatelství Práh.

Daniela Krienová: O lásce vážně

Daniela Krienová: O lásce vážněZdroj: MetaforaPaula, Judith, Brida, Malika a Jorinde. Pět žen tak odlišných, jak to jen jde, které ale přesto spojují nejen příbuzenské vztahy nebo přátelství, ale především osud. Všechny totiž touží nalézt štěstí – tu neuchopitelnou, vrtkavou věc, jež se tak snadno může rozplynout a proměnit v bolest. Bolest, s níž mají všechny dostatek zkušeností… Německá spisovatelka Daniela Krienová poprvé vychází také v českém překladu v nakladatelství Metafora. Román O lásce vážně je pozoruhodný i zachycením genia loci bývalého východoněmeckého města Lipska.

Kniha se umístila na prvním místě mezi bestsellery časopisu Der Spiegel.

Petr Kukal: O jablko lehčí ráj/#Ranní

Petr Kukal: O jablko lehčí ráj/#RanníZdroj: Druhé městoO jablko lehčí ráj je knihou pro milovníky poezie. „Petr Kukal je básník tradiční, který slaví ženskou krásu a také všechno, co v nás probouzí. Za láskou žen a za jejich krásou jako by se směl už jen nostalgicky ohlížet,“ prohlásil o něm nakladatel Martin Reiner. Druhou část Kukalovy knihy tvoří epičtější cyklus #Ranní. Črty, snímky zachycené mobilem oka cestou do práce, lidé a jejich příběhy v kulisách ranního Brandýsa nad Labem nebo právě probuzeného Starého Města pražského.

Vydalo nakladatelství Druhé město.

Bill Browder: Zmrazeno

Bill Browder: ZmrazenoZdroj: DokořánKdyž Bill Browder odkryl v Rusku daňový podvod v hodnotě 230 milionů dolarů, dostal se do víru událostí, které z něj udělaly jednoho z hlavních nepřátel Kremlu. Po násilné smrti jeho právníka Sergeje Magnitského v moskevském vězení se vzdal kariéry investora a začal naplno usilovat o potrestání osob zodpovědných za přítelovu smrt. Přišel proto s návrhem takzvaného Magnitského zákona, který by umožnil vládám zasáhnout proti zkorumpovaným činitelům kdekoliv na světě.

Putinův režim ihned zahájil protiúder. Pronásledoval Browdera po Evropě i v USA a usiloval o jeho vydání do Ruska, kde by ho nejspíš potkal osud Magnitského. Vynaložil rovněž desítky milionů dolarů, aby jej poškodil u amerických a britských soudů.

Browderův příběh připomíná politický thriller, popisuje však skutečné události, které jsou mrazivou výpovědí o fungování putinovské kleptokracie. Vyšlo v nakladatelství Dokořán.