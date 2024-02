Zdroj: se svolením Mladá Fronta

Rachel Renée Rusellová: Deník mimoňky 6 – Příběhy nešťastný lásky (Mladá fronta)

Školní valentýnský ples je takřka za rohem a Nikki by na tuto nejdůležitější událost roku hrozně ráda vyrazila se svým idolem Brandonem. Jenže co když ji odmítne? A to ještě zdaleka není ten nejhorší možný scénář, protože… co když tam Brandon ve skutečnosti touží jít s MacKenzie?! Láska je zkrátka příšerně složitá a vypadá to, že i největší mimoňka ve škole možná zhyne na zlomené srdce. Dočká se Nikki nakonec svého pohádkového happy endu?