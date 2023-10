Zdroj: se svolením Knižního klubu

Martin Sichinger: Zítra přijde Olah (Knižní klub)

Bylo nás pět za časů normalizace – tak by se dal charakterizovat tragikomický román ze šumavského pohraničí, líčený očima Michala Zídka, žáka 7. C vimperské Základní školy československo-sovětského přátelství. On a jeho spolužáci prožívají svá chlapecká dobrodružství, hrají si na indiány, užívají si školních radostí a starostí. Zdobí budovatelské nástěnky, běhají při branném cvičení v plynových maskách…

A tváří v tvář zákeřným praktikám soudruhů učitelů, lampasáků, šikanujících osmáků, drsných dívek i nečekané tragické smrti jednoho z kamarádů vstupují ze světa dětských her do prostoru dospělosti, v němž musí vůči tlaku komunistické ideologie projevit skutečnou odvahu a hrdinství. Jednoho dne do jejich třídy přibude nový mlčenlivý romský spolužák Martin Olah a svérázným způsobem si získá úctu ostatních.

Vítězný román 28. ročníku Literární ceny Knižního klubu věrohodně líčí, jaké bylo dospívání v 80. letech na malém městě.