Zdroj: se svolením Joty

Adam Kay: Jak svět přichází o doktory (Jota)

Kniha s podtitulem Příběh mladého lékaře, který (re)kapituloval je volným pokračováním bestsellerů Bude to bolet, doktore? a Už zase sloužím o Vánocích. První kniha Adama Kaye Bude to bolet, doktore?, jeho tajný deník z dob, kdy býval mladým lékařem, se stala knižním fenoménem. Přečetly ji miliony lidí po celém světě, byla přeložena do 37 jazyků a na její motivy vznikla úspěšná minisérie, odvysílaná i v České televizi. Jenže to nebyl celý Adamův příběh.

Teď se Kay vrací – a postará se o to, aby vás pokračování jeho životního příběhu nejen pobavilo, ale i dojalo. Ve své doposud nejupřímnější knize vzpomíná na to, co se stane, když doktor pověsí svůj plášť na hřebík, ale medicína ho nechce nechat jít.