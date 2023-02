Tereza Dobiášová: Tisíc let samoty (Jota)

Tisíc let samotyZdroj: se svolením Joty

I v nové knize se Tereza Dobiášová, držitelka ceny Magnesia Litera 2022 za debut roku, vrací ke starým českým dějinám.

Tentokrát se ale pohybuje mimo doložitelnou historii a o to víc prostoru otevírá představám, snům a vizím. Třem sestrám, Kazin, Tetas a Liban, byly dány do vínku rozdílné vlastnosti – jedna nahlíží do minulosti, jedna do budoucnosti a jedna žije v sepětí se současností. Když se jejich síly spojí, nastane nový věk. Stejně jako ve své první knize Tajemství líčí autorka českou zemi jako místo, kde žijí obři a draci a kde jsou přírodní síly mocnější sílám lidským.

Příběh se samozřejmě podobá příběhu Krokových dcer, s pověstí z Kosmovy kroniky ale nemá společného víc, než je nutné.