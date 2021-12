Patrik Hartl: 15 roků lásky (Bourdon)

15 roků lásky

Hrdinou románu je kadeřník Aleš, který si do třiceti dvou let představoval svoji budoucnost naprosto jinak. Jednoho dubnového odpoledne 2001 se však zamiloval do ženy, která na něj naložila takovou porci lásky, že by to porazilo i vola. Sám autor říká, že příběh vypráví o všem, co musel Aleš zvládnout, aby se s tou láskou naučil žít.

Podle Patrika umí být realita totiž neuvěřitelná a skutečné události někdy působí nepravděpodobně. „… ty nejmíň uvěřitelné situace nebo zvraty v knize jsem si vypůjčil ze života svých blízkých nebo známých, kteří mě inspirují,“ ujišťuje čtenáře Patrik.

Doporučená cena: 399 Kč

Spisovatel Patrik Hartl: Jsem romantik. Psát o lásce je pro mě velká radost

Víte, že:

Předchozí knihy Patrika Hartla Prvok, Šampón, Tečka a Karel (byla i zfilmována), Malý pražský erotikon, Okamžiky štěstí a Nejlepší víkend se dočkaly již mnoha dotisků a obsazují stále přední příčky v prodeji beletristických knih. Autor si díky nim vysloužil ocenění Český bestseller.

Kmenový autor a režisér pražského divadla Studio DVA režíroval řadu divácky velmi úspěšných inscenací (Otevřené manželství, Caveman, Absolvent, Půldruhé hodiny zpoždění). Jeho vlastní divadelní komedie (Hovory o štěstí mezi čtyřma očima, Klára a Bára, Soukromý skandál, Hlava v písku, Hvězda, Vysavač, 4 sestry a Líbánky na Jadranu) se staly taktéž hity.