Mhairi McFarlaneová: Včerejší noci (Cosmopolis)

Včerejší nociZdroj: se svolením nakladatelství Cosmopolis

Eve, Justin, Susie a Ed se znají už od svých středoškolských let. Nyní, po třicítce, jsou si všichni čtyři stále stejně blízcí a každý čtvrtek se společně scházejí. Eve je stále tajně zamilovaná do Eda. Zní to sice jako scénář hloupého romantického filmu, ale je to pravda.

Možná by se už přes to měla přenést, ale nemůže přestat myslet na to, co mohlo být, kdyby… A ví, že Ed o tom také stále přemýšlí. On je sice zadaný, ona však věří, že jsou si souzeni…

Autorkou románu postaveného na hořkosladkém příběhu ze života současných mladých třicátníků je Mhairi McFarlaneová, rodačka ze Skotska a autorka bestsellerů Sunday Times.