Na jedné straně postavy, jejichž činy překonávají lidské schopnosti i fyzikální zákony a dvakrát do týdne zachraňují celý svět, na straně druhé milostné příběhy ztrápených dospívajících, kteří se snaží zachránit alespoň vlastní duši. Čtenáři komiksů v Česku mají v oblibě díla o slavných superhrdinech a japonské manga. „Přesto, alespoň co do nákladu, vládne komiksům v Česku stále Čtyřlístek,“ uvedl historik a předseda České akademie komiksu Pavel Kořínek.

Obliba žánrů a autorů komiksu v Česku podle Kořínka kopíruje situaci jinde ve světě. „Celosvětově jsou stále velmi populární superhrdinové od Marvelu nebo DC, Superman, Batman. Ale i ty už docela válcuje manga,“ vysvětlil historik.

Původně japonský žánr typický kresbami postav s velkýma očima a malými špičatými nosíky, vzniká nyní třeba i v Jižní Korei či Spojených státech amerických.

Romantické příběhy i sex

Zatímco superhrdinské komiksy nabízejí padouchy, kteří usilují o zničení světa, a proti nim musí povstat hrdina, který je zastaví, příběhy manga se odehrávají v mnohem skromnějších obrysech a není k nim potřeba žádný speciální vesmír. Jedná se většinou o jednoduché náměty, ve kterých obvykle vystupuje jen malý okruh postav.

„Za západním úspěchem mangy stojí to, že dokázala oslovit i čtenáře a skupiny lidí, kteří komiksy do té doby neměli zájem číst, protože v nich nenašli nic, co by jim bylo blízké. V manze leckdy nevystupují super hrdinové, ale často jde například o napínává lidská dramata či milostné příběhy dospívajících. A to čtenáře oslovilo,“ popsal trend Kořínek.

Manga se navíc nebrání humoru, detektivním zápletkám někdy i sexuálnímu obsahu.

Chybějící Sabrina

Poměrně velkou oblibu mají v Česku také komiksy, které mají základ v seriálech, filmech nebo knižních sériích. „Věci ze světa Zaklínače, Warcraftu, Stranger Things jsou velmi populární. Ale nejsou to přepisy, jsou to zbrusu nové příběhy, jen ze známých světů,“ poznamenal šéfredaktor komiksového nakladatelství CREW Jiří Pavlovský.

Nabídka komiksových titulů je v Česku široká. Přesto čtenáři, na rozdíl třeba od beletrie, některá slavná světová komiksová díla v češtině nikdy neviděla. Třeba čtenářka komiksů Anežka Skalická už doslova desítky let touží po přeložení děl od vydavatelství Archie comics.

Jeho založení se datuje do roku 1939 a z jeho stáje pochází třeba slavná čarodějka Sabrina Spellmanová. „Jako malá jsem milovala seriál, který vysílali odpoledne po škole. Bylo pro mě překvapením, když se objevilo nové zpracování na Netflixu v minulých letech a už z titulků bylo znát, že je Sabrina vlastně komiksová postava, což jsem vůbec nevěděla,“ zmínila žena.

Mimo Sabriny nevyšly ani osudy další slavné hrdinky – Buffy „Přemožitelky“ Summersové - napsané v letech 1998 až 2005. Podle Pavlovského je vydávání komiksů ze zahraničí a případně jejich úspěch závislý i na tom, jak velká komunita se kolem děl stačila vytvořit.

„Některé komiksy stojí hodně na minulosti, vyrůstaly na nich celé generace čtenářů a vnímají ten fenomén mnohem silněji. Je to stejné, jako by někdo v Americe začal vydávat Čtyřlístek nebo Rychlé šípy. Asi by se z toho nestal velký hit, protože by neznali podhoubí celého fenoménu, nebyl by to pro ně první komiks, který kdy četli,“ vysvětlil.

Tahounem i po půl století

Zatímco za mořem by Čtyřlístek možná neuspěl, na tuzemské scéně patří mezi hlavní tahouny žánru. I po více než půl století. „Čtyřlístek vychází v nákladu šedesáti kusů," vypočítává Sylva Procházková z oddělení obchodu a marketingu nakladatelství Čtyřlístek.

Podle Kořínka konkurenci Čtyřlístek nemá. „To je množství, které zatím nepřekonávají ani komiksy od Marvelu nebo DC či zmíněná manga,“ podotkl Kořínek.