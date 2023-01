Do prostor pražského Výstaviště v Holešovicích se vrátí svátek literátů, čtenářů a knih, 28. ročník mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy Praha. Brány hostům otevře ve dnech 11. až 14. května a bude mít trochu jiný koncept, než jaký jeho hosté běžně znají. Namísto jedné země jako čestného hosta (loni to byla Itálie) nabídne jako ústřední téma širší koncept: „Autoři bez hranic”. Organizátoři tak chtějí dát prostor spisovatelům, kteří se přesunuli (či stále přesouvají) napříč různými zeměmi, jazyky i kulturami.

Baroko se vrací

Národní muzeum se propadne do časů baroka. Velkorysá expozice, kterou chystá společně s Domem historie Bavorska v Řezně, nese název Baroko v Bavorsku a v Čechách. Má představit baroko nejen jako uměleckou epochu spojující regiony, ale i dynamiku doby i propasti třicetileté války a četných krizí. Výstavu uvidí nejprve návštěvníci v Řezně (od května do září), od listopadu se pak přesune i do Prahy. Nabídne kromě jiného 200 originálů pocházejících z veřejných a církevních institucí v Německu a v Česku.

Česká kina loni ovládl Top Gun. Rekordy trhala i komedie Vyšehrad

Architekti se bouří

Laboratoř již ne-více-prekarizované budoucnosti. To je název vítězného českého projektu, který se představí na 18. bienále architektury v Benátkách 2023. Vzešel z výzvy Národní galerie Praha a jsou pod ním podepsány mladé kurátorky a architektky Karolína Plášková a Eliška Pomyjová a také motion designer Jan Netušil. Poukazují v něm na palčivé problémy architektonické profese v současnosti, kterým jsou mladí architekti vystavováni, mj. toxické pracovní prostředí přesčasů a „nocovek“, chybějící sociální zajištění v častém "švarcsystému" nebo neplacené stáže.