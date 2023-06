KVÍZ: Velký bratr tě sleduje! Znáte život a dílo George Orwella?

George Orwell patří k autorům, jejichž knihy jsou známější než ten, kdo je napsal. Většina lidí asi zná jeho román 1984 - kritiku totalitních režimů, ve kterých žijí občané pod neustálým dohledem Velkého bratra. 25. června uplyne 120 let od Orwellova narození. Co víte o muži, kterého v roce 2008 magazín The Time zařadil na druhé místo v seznamu nejvýznamnějších britských spisovatelů?

George Orwell | Foto: ČTK