Lauren Layneová: Láska z Manhattanu aneb Jak vyrobit gentlemanaZdroj: se svolením Metafora

Violet Townsendová vždy vycházela lidem vstříc a snažila se jim zavděčit. Vyrostla na manhattanské Upper East Side v bohaté rodině, kde měla vždy ty správné věci, nosila to správné oblečení a nikdy nevybočovala z řady. Pro lidi kolem sebe by udělala cokoliv, obzvláště pro svou milovanou přítelkyni Edith. A proto, když ji právě ona požádá, aby si vzala pod křídla jejího nenadále objeveného vnuka, který se musí během pár měsíců naučit veškeré finesy života newyorské smetánky, Violet souhlasí. Její cíl? Připravit Kaina Stonea na to, že převezme rodinný podnik.

Kain ale není zrovna nadšený a poslušný student… Pochází z New Orleans, svět korporátu se mu příčí a opravdu nepociťuje touhu stát se manekýnem z New Yorku. Alespoň tedy zpočátku – dokud s Violet někde mezi nesnesitelnými večírky a mučením ve formě zkoušení nových obleků nenajdou společnou řeč. Upjatá Violet navíc postupně zjišťuje, že Kain není jediný, kdo se učí nové věci. A jak k sobě nacházejí cestu, pochopí, že slepé následování společenských pravidel nemusí vždycky vést ke štěstí.

Variaci na My Fair Lady od oblíbené autorky humorně-romantických románů vydala Metafora.