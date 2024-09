Kolega Luboš Palata píše do Deníku o zahraničních tématech, zejména o dění v Evropské unii. Vedle toho však také studuje historii, cestuje a nyní také vydal knihu. Pojmenoval ji Elbe a v centru dění se tak ocitá nejdelší veletok pramenící na českém území, po jehož toku se Luboš vydal až k jeho ústí do moře. „Je to kniha doslova odžitá, kde není nic, co bych nezažil, co by mě nenapadlo po cestě nebo při psaní na ostrovním městě Havelberg, kde jsem knihu loni měsíc psal,“ říká kolega, s nímž si v rozhovoru přirozeně tykáme.

Jak vysvětlíš mně, člověku odkojenému Šumavou a Vltavou, tu historickou nespravedlnost, že se po soutoku Vltavy a Labe výsledná řeka jmenuje Labe? Vždyť by to měla být Vltava podle všech pravidel.

Ono je to prostě tak, že Labe teče vlastně pořád za nosem a ta Vltava k němu přitéká tak nějak ze spoda a dělá to velké „Té“. A pak to také může být tak, že v dobách, kde naše řeky dostávaly jméno, tedy za Keltů, mohl soutok Labe s Vltavou vypadat jinak než dnes. Vltava se mohla různě větvit, takže nevtékala do Labe jako na první pohled ta větší řeka. Ostatně i dnes se před Mělníkem rozdvojuje na samotnou řeku a plavební kanál do Prahy. Historikové to pak vysvětlují tím, že Keltové, kteří Labe pojmenovali „Velká řeka“, nevěděli, že Vltava je tak dlouhá a významná. Já mělnický soutok Vltavy s Labem miluji, je to jedno z magických míst mého polabského domova. Ostatně právě tady jsem měl na říční jachtě svoji první svatbu. Takovou „nanečisto“, ale moc krásnou, ze všech třech mých svateb s mojí jedinou ženou Lídou tu nejhezčí. Ale to je na nějakou další povídku do nějakého druhého rozšířenějšího vydání mé knihy Elbe. Nebo nějakou jinou knihu.

Dobře, nyní již vážněji. Co Labe znamená pro Čechy, ale i pro Evropu?

Přesto, že v Česku je jen nějakých tři sta z téměř jedenácti stovek kilometrů toku, je Labe nejdůležitější řekou především pro nás Čechy. Ještě před nějakými dvěma sty lety byly řeky tím, co jsou dnes dálnice. Zásadní obchodní, civilizační a lidskou spojnicí. Je to Labe, které nám před tisíci roky prorvalo Zemskou branou cestu na Západ, k moři. Bez něho bychom byli tady v Čechách jen kotlinou a možná by tu dodnes bylo jezero, nebo vnitrozemské moře obklopené horami s pár ostrovy uprostřed. A Morava by nás táhla k Dunaji, na Východ, do Černého moře. Za tou labskou branou na Západ začíná jiné Labe, velká, v rovině rozlehlá řeka, dnes království přírody. Bobři, lososi, jeseteři, losi, vlci. Nepřeháním. Labe je dnes na svém německém toku přírodním rájem, který má ale v závěru toku tak obří přístav jako Hamburk, za nímž je Labe už desítky kilometrů širokým veletokem. Labe je pro Evropu jedním z jeho zásadních veletoků. Sice asi nejvíce opomíjeným a neznámým, ale to se snad časem změní. Protože Labe si zájem a obdiv zaslouží.

Ty jsi o Labi napsal docela dost článků a nyní také knihu Elbe. Co Labe znamená pro tebe kromě té zmíněné svatby?

Teď, když vyšla kniha, je Labe splněný sen. Sen o cestě k moři, kterou odjedu, odšlapu vlastními silami a sám na kole. Sen, jehož splnění přišlo až po padesátce. A přestože všude říkám, že to nebyl sportovní výkon a že má kniha není o cestě na kole, tak někde hluboko ve mně je hrdost, že jsem to na jeden zátah z Čech až k Severními moři dal. A ještě větší, že se z toho podařilo napsat knihu příběhů. Knihu doslova odžitou, kde není nic, co bych nezažil, co by mě nenapadlo po cestě nebo při psaní na ostrovním městě Havelberg, kde jsem knihu loni měsíc psal. Zároveň se v mé knížce Elbe ale odráží můj život, život mých předků, mé rodiny. Protože Labe, Polabí, to je pro mě můj český domov. Po generace.

Projel jsi celou řeku na kole a psal jsi z cesty různé zápisky. Co tě překvapilo, nebo obecněji zaujalo na té řece nejvíc, když jsi ji takto skutečně „zažil“?

Labe je v Německu a dnes už i v Česku řekou s čistou vodou. V Německu, kde není regulované, navíc s nádhernými písečnými břehy. A já kolem něj skoro tři týdny šlapal na kole a pořád se ne a ne vykoupat, zaplavat si v Labi. Němci se v něm nekoupali, první pláž s koupajícími se lidmi jsem viděl až před Hamburkem, ale byla na druhém břehu, na který se nedalo přejet, most i přívoz byl velmi daleko a já spěchal, abych splnil cestovní plán. Takže prostě hrozilo, že se v Labi za celou tu cestu nevykoupu.

Nakonec se ti to tedy přece jen povedlo?

Nakonec ano. Bylo to jen pár desítek kilometrů před ústím Labe do moře u Cuxhavenu, byla tam krásná pláž, pár lidí, kteří se koupali, a v dálce jedna z odstavených německých jaderných elektráren. I tak to byla romantika, dokonce i mušle v písku tam byly. Labe tam bylo nekonečně široké a jen zdánlivě líně plynulo k moři. Jenže když jsem odplaval kousek od břehu, najednou mě popadl proud a táhl mě od břehu dál a dál do vody. Bojoval jsem snad půl hodiny, než jsem se dostal na mělčinu. Labe je prostě veletok a je třeba z něj mít respekt. I ten plavecký.

A jaký příběh lidí, kteří u Labe žijí, tě zasáhl nejvíc?

Je toho spousta. S psaním v Havelbergu jsem strávil u Labe dva měsíce, ale vlastně k němu jezdím celý život. Největší zážitek bylo ale setkání s lidmi, kteří se ve Wendlandu, tedy v překladu „slovanské zemi“, pouhých sto kilometrů na východ od Hamburku, snaží obnovit tradice a jazyk tamních Slovanů, Wendů nebo Drevanů. Kdysi jsem na zmínku o nich narazil a mnoho let se tam toužil podívat. Je to mimořádný kraj s kulovými slovanskými vesnicemi, písečnými poli, borovými lesy, neopakovatelnou atmosférou. Příběh Slovanů, kteří se až do osmnáctého století dokázali udržet uprostřed německého moře, pak zmizeli a nyní se opět vynořují. My Češi, jako ti, kteří měli větší štěstí, bychom jim v tom návratu měli pomoci. Ostatně jejich jazyku, pokud se do něj zaposloucháte, vlastně rozumíte.

Proč jsi pro titul knihy zvolil právě německé jméno pro řeku, která pramení zrovna v České republice?

V Česku má kniha titul Elbe a pro připravované německé vydání chci naopak dát název Labe. Smysl je v tom, že to má naznačovat, že je to o řece, kterou vlastně neznáme. Známe jenom její kousky. Češi to své Polabí, to své české Labe, ale německou část, Elbe, snad až na Drážďany, Míšeň a trochu Hamburk, neznají. Jezdíme ve velkých houfech po Dunajské cyklostezce v Rakousku, ale naše Labe, naše Elbe opomíjíme. To jsem chtěl tím názvem naznačit. No a až když jsem ten název vymyslel a donesl ho do Arga, došlo mi, že je tady ve stejné nakladatelské stáji skvělá mladá spisovatelka Lenka Elbe, jejíž kniha Uranova získala v roce 2021 ocenění Magnesia Litera. Tak si trochu v nadsázce říkám, že by to mohlo přitáhnout pozornost čtenářů, kteří si budou myslet, že Lenka Elbe vydala další knihu. Mimochodem, Lenka souhlasila, že bude kmotrou Elbe na křtu na konci září.



Tvoje kniha je obsahově dost nevšední. Mísí se v ní cestopis, historie, příběh, nejspíš tvůj osobní, ale také příběh tohoto středoevropského prostoru, vztahu Čechů a Němců, Němců a Čechů, náboženství… Jak tu knihu popisuješ ty, když o ní mluvíš se svými přáteli?

Jednou z velkých knih mého života je úžasná kniha Dunaj Claudia Magrise, popisující tuto řeku a život kolem ní přes evropské dějiny. Kniha nabitá znalostmi, fakty, skvělá, ale trochu těžká ke čtení. Ale s podobnou strukturou. Proto svým přátelům říkám, že je to takový Magrisův Dunaj light. Kratší, čtivější, přístupnější a o Labi. Je to knížka, kterou si můžete číst v zimě u krbu a snít o daleké cestě kolem řeky nebo si ji v létě vzít s sebou do batohu na kolo a vydat se v mých stopách. Je to beletrie, není to žádný cyklistický cestopis, což ale někteří knihkupci, zvlášť v těch megaknihkupectvích, moc nerespektují. Ale v těch dobrých ji mají mezi literaturou, což mě těší. Protože věřím, že to literatura, a snad i dobrá, opravdu je.

Luboš Palata na cestě podél Labe.



Co bylo tvým cílem při psaní Elbe?

Je to kniha o plnění snů, kniha o řece, o mé zemi a jejím německém sousedovi, kniha o cestě z té naší kotliny k moři, o příbězích lidí kolem řeky. Kniha, po jejímž přečtení byste měli i vy dostat chuť vydat se na cestu a zažít svůj vlastní příběh.



Ty vedle novinařiny, kde se věnuješ evropským tématům, také studuješ historii. Jak studium historie mění tvůj pohled na současné dění?

Já jsem ještě předtím vystudoval teologickou fakultu a historie je tak po mezinárodních vztazích můj třetí obor. Všechna tato studia mě nutí, každé trochu jinak, přemýšlet i o naší současnosti. Tématem mé dizertace, kterou právě na UJEP dokončuji, je druhá republika a nacistická okupace. Dává mi to schopnost dívat se na současné problémy méně hystericky, nevidět naši současnost černě a tragicky a uvědomit si, že stále žijeme v krásné, dobré době, kdy nám tady toho zas až tak moc nehrozí. O to víc máme myslím povinnost pomáhat Ukrajině, protože Ukrajinci se dokázali na rozdíl od nás Čechů postavit nepřátelské přesile a bojovat zdánlivě ztracený boj i ve chvíli, kdy Kyjevu dávali i optimisté týden, než padne do rukou ruských okupantů. My jsme to v roce 1938 nedokázali a nejdříve v Mnichově a pak v Berlíně nadvakrát bez boje jako stát kapitulovali. Sláva Ukrajině. Ale nám? To sotva. Národ hrdinů prostě nejsme. Možná proto jako národ ještě stále existujeme, ale je to takový podivný přihrblý způsob existence. Třeba ale nějaká budoucí generace Čechů překvapí.

Jedním z témat tvé knihy je také vztah Čechů a Němců, který se v historii výrazně proměňuje. Jak bys ten vztah popsal nyní? A je to jen fáze, nebo tento stav vydrží déle?

I ve své knize píšu v kapitole o Bauhausu o tom, jak rychle a zcela se to může změnit. Nejen v Německu, ale i u nás. Dnes jsme skutečně přátelskými a spojeneckými státy, ale moc si nerozumíme. My Němce nezajímáme a Německo moc nezajímá nás. Berlín možná jako party město, ale jinak, kdo se dnes učí německy? Přitom jsme my Češi závislí na Německu jako nikdy, a když německá ekonomika kýchne, tak my už máme čtyřicítku. Proto je třeba ten náš vztah neustále rozvíjet, kultivovat, poznávat se, hledat možnosti spolupráce. A udělat z Česka zemi, která bude Němce znovu zajímat a bude pro Německo inspirativní. To dnes bohužel není.

Jak vnímáš současnou situaci v Evropě, potažmo v Německu a Česku. Proč se vracejí tendence, které jsme měli za dávno překonané, bitvy dávno vybojované?

Ze studia historie vím, že dějiny nikdy nekončí, věci dobré i špatné se v nějaké pozměněné podobě vracejí a život nás může neustále šokovat a překvapovat. V tom dobrém slova smyslu, jako třeba v případě pádu komunismu a sjednocení Evropy i Německa, naší dnešní sounáležitostí se Západem, Evropou, Evropskou unií, věcmi, které mi před čtyřiceti lety přišly nemožné. Ale i v tom opačném směru, třeba covid, ruská agrese proti Ukrajině, útok na mrakodrapy v New Yorku, Islámský stát. Ne před vším se dá bránit, jsou věci, před kterými neutečete a prostě se stanou. Proto je třeba děkovat za každé dobré ráno, neodkládat si plnění snů a plánů a být co nejvíc s lidmi, kteří vás mají rádi a kteří si to zaslouží. A pokusit se tady po sobě něco zanechat a posunout svým malým dílem náš svět tím dobrým směrem. Aby ten součet, co tu na konci po nás zůstane, měl kladné, nikoli záporné znaménko.