Instituce má ve svých fondech a sbírkách nábytek, umělecké a osobní předměty, knihy i písemnosti také z pracoven dalších českých spisovatelů. V plánu je vystavit také je.

Psací stroj na stole, obyčejné židle i kanape, dřevěná knihovna, socha, klavír. Takhle úsporně vypadá místnost, kde v pražské Veletržní ulici Vaculík vytvořil svá poslední díla. Složili ji podle fotek. „Je tady vlastně ukázka všeho, co naše muzeum uchovává: písemnosti, nábytek i knihy spisovatelů,“ ukazuje kurátor Tomáš Bárta Pražák.

Pracovna se skrývá v bludišti chodeb nově opraveného objektu dřívějších vojenských kasáren. V Litoměřicích uchovávají ještě řadu dalších těžítek, psacího náčiní, stolů a ostatního bytového mobiliáře. „Asi nejkompletnější máme interiér, kde psal Alois Jirásek,“ hodnotí vedoucí literárního archivu PNP Tomáš Pavlíček.

Památník od dědiců získal i části pracoven a knihoven Elišky Krásnohorské a Jaroslava Vrchlického. Všechny tři byly přístupné veřejnosti ještě do roku 2015 v zámku Staré Hrady na Jičínsku. Tady měl dříve PNP externí depozitář, nahradil ho právě ten litoměřický. „Do budoucna tu počítáme s opětovným zpřístupněním pracoven,“ uvedl T. Pavlíček.

Asi tu vystaví i pracovnu novějšího autora, Ladislava Mňačka. Ta byla donedávna instalována v takzvané malé vile na pražské Bubenči. Objekt je teď ale zavřený kvůli rekonstrukci nedaleké velké Petschkovy vily. Tam bude mít PNP brzy nové hlavní sídlo namísto stávajících prostor ve Strahovském klášteře.

Pracovní stůl? To je zkostnatělost

Rychlá anketa mezi několika žijícími spisovateli naznačuje, že po jejich smrti toho do sbírek mnoho nepřibude. „Pracovnu už mnoho let nemám,“ říká Miloš Urban, který většinu knížek napsal u starého kancelářského stolu s roletou po babičce, teď píše jen u jídelního stolu. K psaní ale prý nepotřebuje nic jiného než notebook a inspiraci.

Iva Pekárková by si v muzeu vystačila s maličkým růžkem vitríny. „Tam by mohli nasypat hromádku okousaných propisek, ke kterým jsem ovšem neměla citový vztah,“ tvrdí spisovatelka, která si vždy dávala pozor, aby si nevytvořila závislost na věcech. „Tím pádem můžu psát prakticky kdekoli: v hospodě, parku, letadle, autobuse i v lese. Je to úžasně osvobozující,“ dodává I. Pekárková.

Pracovnu nikdy neměl ani David Zábranský. „Od 21 let žiju buď v minibytech, nebo v bytech s průchozími pokoji. Vlastně mi ten stres a nepokoj často připadá tvůrčí,“ přemýšlí autor, který ale přiznává, že se při psaní bez lecčeho neobejde. Jsou to špunty do uší, traktoristický chránič sluchu, notebook, telefon, litr vody se šumivých vitamínem a kafe.

„Žádný stůl, to je zkostnatělost, a člověk pak píše zkostnatěle. Stačí turecký sed a možnost občas nohy natáhnout a překřížit. Kdybych měl noru, budu psát v noře,“ uzavírá píšící vyhledávač absolutního klidu.

Ctitele literárních gigantů naviguje do jejich pracoven Portál literárních muzeí



Kromě Památníku národního písemnictví soustavně sbírá mobiliáře spisovatelů a dalších českých kulturně činných osobností také Národní muzeum. Expozice nábytku, knih a dalších memorabilií spojených s českými spisovateli vystavují i menší regionální muzea na řadě míst země. Jde třeba o muzeum Fráni Šrámka v Sobotce, expozici Jiřího Wolkera v Prostějově, památník Karla Čapka u Dobříše či rodný domek Josefa Jungmanna v Hudlicích. Přehledně o desítkách podobných objektů informuje internetový Portál literárních muzeí pod PNP.