Byl asi nejstarším (i nejvyšším) hostem úterního večera Magnesie Litera. Martin Hilský, respektovaný shakespearolog, překladatel z angličtiny a emeritní profesor anglické literatury, tu převzal Magnesii Literu za knihu roku. Právem si ji vysloužil se svou úctyhodnou publikací Shakespearova Anglie. Portrét doby.

Martin Hilský, vítěz Magnesia Litery | Foto: Deník

Vaše kniha má téměř 770 stran. Můžete mít pocit, že už bylo o Anglii té doby vše řečeno?

Kdepak. Tam toho ještě je! To je obsáhlé a neznámé téma. Knihy jako takové končit musí, jinak by nebyly knihami. Ale věci, o nichž píšu, nekončí, promítají se do jevů budoucích. To je pro mě stálá inspirace.