Novinka Jsem tu omylem udělá určitě radost jak lidem, kteří rádi poslouchají audioknihy, stejně tak je lákavá samotná účast herců, co ji načetli. Její téma je poněkud netradiční. Jak se stalo, že se v cele setkají vězeň, novinář, státník a prostitutka? Myslím si, že humor je moc potřebný, ne nadarmo je považován za koření života. A tak jsem podobně jako začínají vtipy „To se takhle potká…,“ napsal komedii, v níž se na jednom místě, v tomto případě ve vězeňské cele dlouholetého vězně, kterého ztvárnil Petr Čtvrtníček, potká poněkud nesourodá skupinka. Za zdmi vězení totiž probíhá revoluce, během níž je nejprve do cely přiveden mladý zapálený novinář v podání Kryštofa Hádka, poté čerstvě sesazený mocichtivý premiér, kterého hraje Jiří Lábus, a nakonec se tam ocitne i podnikavá prostitutka v podání Dany Černé. Samozřejmě nikdo z nich tam nechce zůstat moc dlouho. V dalších rolích se představí také Miroslav Táborský, Oldřich Navrátil či Milan Šteindler a David Vávra. Ale co se dál ještě v příběhu stane, to už bych nechal na posluchačích, kteří se to budou moci dozvědět již v listopadu na CD nebo digitální verzi.

Jak to bylo s volbou režiséra? A psal jste ten text už s jasnou představou o tom, kdo kterou postavu hlasově ztvární?

Vždycky se mi líbilo, jak k mluvenému slovu přistupuje režisér Jan Jiráň, proto jsem se nemusel dlouho rozmýšlet, komu bych rád text svěřil. Moc si toho považuji, že právě on nahrávku vytvořil. Text vychází z jedné mé starší hry, kterou jsem jen trochu pro audio nahrávku upravil. Co se týče hereckého obsazení, tak jsme měli stejnou představu, jenom nějaký čas trvalo, než se nám podařilo dát dohromady společné termíny všech herců.

Audioknihy jsou u lidí dost oblíbené, když už nemají čas číst, tak poslouchají. Jak to máte vy? Jste spíš čtenář, nebo posluchač?

Mám rád obojí. Pochopitelně četba skvěle rozvíjí fantazii, ale mnohá nahrávka umožní, že člověk může ještě v díle objevit něco nového. Pokud se ale jedná o takové skvosty mluveného slova, jako třeba ty s Janem Werichem, tak tam nemůžu jinak než dát nahrávkám přednost.

Jako autor máte na kontě nejeden zářez. Co vás ponoukalo k tomu, abyste napsal divadelní text o událostech roku 1969 ve spojitosti s Hanou Benešovou? Čím vás tato první dáma zaujala? A uvidíme to na jevišti?

Připadá mi, že když se u nás řekne první dáma, tak pro tuto pozici je téměř synonymem a častým příkladem právě manželka druhého československého prezidenta. Ale v obecném povědomí se její stopa často vytrácí po odchodu jejího muže. Takže když jsem si přečetl její biografii od Petra Zídka, kde ji člověk má možnost poznat nejen jako učebnicový pojem, ale také trochu blíž jako ženu, která až do konce svých dní pečovala o manželův odkaz, byl nápad na hru na světě. Inspiroval jsem se tím, jak pečlivě, a ne zrovna jednoduše, připravovala svůj archiv k tomu, aby se pro další generace a příznivější dobu zachoval. Jeho součástí je například i písemná komunikace s maminkou Jana Palacha. Tato hra, stejně jako mé předchozí, je v nabídce divadelní agentury Dilia, takže pokud se bude hodit dramaturgii některého divadla, dočkáme se jí i na jevišti.

Mimo vlastní psaní i překládáte z francouzštiny. Jak náročná je to činnost? A podle čeho si tituly vybíráte?

Přeložil jsem dvě francouzské divadelní hry, ale na další mi zatím moc času nezbývá. Je pravda, že to je přeci jen náročnější záležitost. Výběr je úplně prostý, musí se mi líbit. Třeba u komedie Dotek Slunce jsem nejdřív viděl záznam s famózní francouzskou komičkou Jacqueline Maillan, které se přezdívalo Funès v sukních, a když jsem zjistil, že tato hra není přeložena, vrhl jsem se na to. Nicméně v poslední době dávám přednost spíše psaní francouzských textů k písničkám. Některé jsou například součástí recitálu zpěvačky Radky Fišarové na Malé scéně divadla Studio DVA.

Věnujete se také psaní písňových textů. Tím čerstvým je ten, který jste stvořil pro 4 Tenory. Přímo jim na tělo jste otextoval pod názvem Žít podle svého legendární světový hit My Way, který proslavil například Frank Sinatra. Jak to přišlo? A sedla vám ta písnička, přesto, že jsi z jiné generace?

Když jsem před pár lety napsal pro Honzu Kříže několik textů na jeho vánoční album, spojil se se mnou producent Janis Sidovský s tím, že ho texty zaujaly a že až budou 4 Tenoři připravovat nové album, tak by se mi ozval. Moc mě to potěšilo, ale říkal jsem si, kdo ví, jestli si za čas ještě vzpomene. A tak když mi začátkem tohoto roku zavolal s přáním, abych pro ně napsal nový český text na My Way, byl jsem šťastný dvojnásob. Nejen za tuto příležitost, ale také za to, že dodržel slovo, toho si moc vážím. Věřím, že kouzlo písniček není závislé na době vzniku, ale na tom, zda chytnou posluchače za srdce. Přál bych si proto, aby se nám to povedlo i v tomto případě.

A o čem přemýšlíte dál – už máte představu, o čem bude vaše další dílo?

Nechávám tomu volný průběh, rád se nechám překvapit, co nového mi osud přivane. Ale nosím v hlavě už delší dobu nápad na novou komedii, tak možná to bude jedna z věcí. A pak se těším také na to, že by měla vzniknout původní písnička s mým textem, ke kterému napsal krásnou melodii skvělý skladatel Kryštof Marek.