Na vydání knih jsem našetřil z invalidního důchodu, říká hluchoslepý spisovatel

Děda už není Žďárák, on už je koudelníkův syn. Musel se přestěhovat k nám do Kutné Hory, sám už by to ve Žďáře nezvládl, směje se Dagmar Boussida, vnučka hluchoslepého spisovatele Františka Hynka. Z Vysočiny za ním před nedávnem putovalo významné ocenění. Se svou knížkou pro děti uspěl v anketě Skutek roku.

František Hynek. | Foto: Deník/Helena Zelená Křížová