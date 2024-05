Až do 70. let minulého století sahají kořeny samostatného žánru pro čtenáře ve věku od 12 do 18 let, který je označován jako young adult literatura, tedy literatura pro dospívající. Jeho nedílnou součástí je popis sexu. Názorným příkladem je i kniha Čtvrté křídlo od spisovatelky Rebeccy Yarros, momentálně jeden z nejprodávanějších titulů tohoto žánru u nás. Někteří čtenáři se po přečtení erotických scén na konci knihy zajímali, jak moc odpovídají myšlení dospívajících dívek. Měla by literatura pro teenagery obsahovat erotiku a co je pro „mladé dospělé“ čtenáře ještě únosné? Knižní editorky vyzdvihují důležitost sexu pro vývoj příběhu, rodiče explicitnost obsahu.

„Nemůžete si myslet: Mám šestnáctileté postavy, tak ať mají sex, protože to teenageři chtějí číst," říká editorka knih pro dospívající Sue Whitingová. | Foto: Pixabay

Young adult literatura je pomyslným můstkem mezi dětskou literaturou a romány pro dospělé. Náměty a zápletky beletrie pro dospívající obvykle odpovídají věku a zkušenostem hlavních postav. Řeší přátelství, první lásky, sex, vztahy i hledání vlastní identity.

Erotické scény čekají i na dvacetiletou Violet Sorrengailovou, hrdinku současného knižního hitu Čtvrté křídlo americké autorky Rebeccy Yarros. „Po přečtení erotických scén na konci knihy by mě zajímalo, jak moc odpovídají myšlení dospívajících dívek,“ napsal na adresu této dračí romantasy jeden z jejích čtenářů. Co se asi dospívajícím honí hlavou při popisu sexu a je vůbec nutné o něm psát v knihách určených pro čtenáře ve věku od 12 do 18 let?

PODCAST: Sex není tělocvik. Děti je potřeba edukovat, říká Laura Janáčková

Romantasy Čtvrté křídlo, jeden z nejprodávanějších titulů young adult literatury u nás.Zdroj: se svolením Fragmentu

Laura Harrisová, která má na starosti young adult beletrii v britském vydavatelství Penguin Group, říká, že zobrazení sexu v této literatuře je nakonec stejné jako jakýkoli jiný prvek zápletky: „Záleží na tom, jestli to posouvá příběh dál, zda působí reálně a je dobře napsaný. Pokud je sex pro postavy důležitý, je třeba ho tam mít; neměli byste se mu vyhýbat. Ale je třeba si uvědomit, že méně je ve všech těchto případech více a že máte určitou zodpovědnost. Není dobré být lehkovážný ve věcech, se kterými mají dospívající různé zkušenosti. Záleží na příběhu, ale zatím jsem asi nevydala knihu, kde by měly sex čtrnáctileté postavy.“

Žádné biče a řetězy z Padesáti odstínů šedi

Sue Whitingová, vedoucí nakladatelství Walker Books Australia a sama autorka knih pro mládež, dodává, že autoři se musí vyvarovat házení sexuálního obsahu do jednoho pytle jen proto, že je kniha určena „mladým dospělým“.

„Nemůžete si myslet: Mám šestnáctileté postavy, tak ať mají sex, protože to teenageři chtějí číst. V takovém případě to nefunguje a jako editorka bych řekla: Tohle je trochu náhodné. Je to pro příběh opravdu nutné? Když se zeptám samotných dospívajících čtenářů, zdá se, že se shodují na tom, že knihy pro mládež nemusí obsahovat skutečný sex, aby byly poutavé a realistické. Určitá míra sexuálního obsahu – i kdyby to bylo jen líbání – však pomáhá udržet jejich zájem,“ míní Whitingová s tím, že když dospívající čte knihu, obvykle chce standardní věci, žádné biče a řetězy z Padesáti odstínů šedi.

Kniha (a film) Padesát odstínů šedi rozhodně není pro děti:

Zdroj: Youtube

Harrisová je toho názoru, že prvky jako zkoumání násilí nebo fantazie o znásilnění jsou věci, které do knih pro teenagery nepatří: „Mladým lidem stále chybí emocionální, ne nutně fyzická zkušenost, na kterou bychom si měli dávat pozor.“

Co si myslí rodiče

Dalším důvodem, proč sex v young adult literatuře představuje tak delikátní přísadu, je i to, že spisovatelé nemohou myslet jen na citlivost mladých čtenářů. Je třeba brát ohled také na jejich rodiče.

Matka dvou dětí Barbora Kavanová říká, že milostné příběhy, které čte její čtrnáctiletá dcera, obsahují spoustu polibků a citových prožitků mezi postavami. Až její dcera dosáhne věku 16 let, bude se prý méně obávat, že bude číst knihy s více naznačeným sexuálním obsahem, i když by chtěla, aby postavy byly plnoleté. Byla by raději, kdyby sexuální scény nebyly příliš explicitní, dokud její dceři nebude 18 let. Stejně tak jí nevadí vztahy mezi osobami stejného pohlaví v knihách, ale nechtěla by, aby byly příliš názorné.

Intimní život Čechů překvapil. Unikátní výzkum odtajnil naše chování

Nikola Francová říká, že zatímco její dvanáctiletá dcera se ve škole učí o sexu, obě by byly raději, kdyby bylo zobrazování sexu v beletrii prozatím trochu víc zahalené, ačkoli by jí pravděpodobně nevadilo, kdyby její dcery četly více o sexu v posledních ročnících střední školy. „Nechci, aby to vyznělo tak, že když to neděláte v tomto věku, tak o něco přicházíte.“ Zuzana Strýcová, která má dva chlapce ve věku 12 a 15 let, s ní souhlasí. Podle ní je v pořádku, když se autor dotkne sexu, ale nepřeje si, aby její mladší syn četl něco příliš názorného: „Nechci, aby dospěl dřív, než je čas.“

Aktuální problémy dnešní generace dospívajících se do knih velmi promítají a je jedno, zda jde o žánr romance nebo fantasy. A ačkoli se může zdát, že teenageři v poslední době příliš nečtou, stále se mezi nimi najdou knihomolové. Svědčí o tom i obrovský zájem o HumbookFest, což je největší festival young adult literatury, který se letos uskuteční 12. října v O2 areně.