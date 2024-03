Zdroj: se svolením Supraphonu

Zdeněk Svěrák: Čerti nejsou (Supraphon)

„Nazval jsem tuhle knížku Čerti nejsou, abyste se jí nebáli, ale oni tam jsou, a to dokonce tři. Je to však pohádka o lidech, kteří se měli rádi a málem o tu lásku přišli. A taky o dvou dětech, které měly zlého tatínka a nevěděly, jak se to mohlo stát. Chvílemi je to smutné, chvílemi veselé, jak to v životě bývá,“ prozradil o knize, kterou nyní sám načetl, její autor Zdeněk Svěrák.

Pohádka se pro audioknižní vydání dočkala dvou nově nahraných písniček Když se rozední a Komu se stýská legendární autorské dvojice Uhlíř/Svěrák, které nazpívali herci Igor Orozovič, Veronika Khek Kubařová a děti. Bonusem je pak ústřední píseň v podání Marty Kubišové.

Audiokniha v celkové stopáži dvě a půl hodiny vyšla ve formátu CD-MP3 i digitálně.