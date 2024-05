Zdroj: se svolením Témbru

Irena Obermannová: Babička Is Not Dead (Témbr)

Nová kniha Ireny Obermannové o stárnutí pozpátku, dávných láskách a o tom, že to vše chce „více punku“. Babička Is Not Dead velmi volně navazuje na autorčinu předchozí knihu Babička a vypráví o tom, jak nestárnout ve světě, který se zbláznil… Xénie se pustila do samovydávání svých knih a jejich rozesílání čtenářům kloubí s hlídáním vnoučátek tak dlouho, až je na pokraji sil. A tehdy dostává tajemnou prosbu – kdosi si přeje do knihy napsat věnování „Tomu, který mě nepřestal milovat“. Který z jejích bývalých to mohl být? A tak se Xénie vydává na podivnou pouť za svými dávnými láskami. Knihu načetla sama autorka.