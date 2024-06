Děti a mládež

Zdroj: se svolením vydavatelství Čti mi!

Petra Štarková: Pravidla skutečných ninjů

Čti mi!

Do třídy přišel nový kluk a s ním spousta problémů. S nikým se nebaví, sprostě nadává, a navíc se pere. Spolužáci zjišťují, že to s ním nebude lehké. Ale jednoduché to nemá ani sám Ivoš. Naštěstí je tady Lenka, sociální pracovnice věnující se bojovému umění. Díky ní a knize o ninjech se Ivoš stane následovníkem umění starodávných bojovníků. A naučí se, že problémy se neřeší útěkem ani rvačkou. Dokáže se jim nakonec postavit jako skutečný ninja? Knihu, která vyšla v nakladatelství Albatros, čte Vojtěch Hamerský.