Nikol Nováková: Viktor Preiss – portrét (Audiotéka)

Po povídání s Jiřím Lábusem vydavatelství Audiotéka přináší další otevřený rozhovor s velkou hereckou osobností. Více než osm hodin si s Viktorem Preissem, žijící legendou divadelních prken, filmových pláten i rozhlasových studií povídala mladá scenáristka Nikol Nováková. Výsledkem je audiosérie, která život i tvorbu slavného umělce přibližuje v pěti tematicky uzavřených dílech. Viktor Preiss v nich vzpomíná na klíčové okamžiky svého života, slavné kolegy, velké role i dění v zákulisí.

Co díl, to zhruba 25 minut vyprávění, osobitých postřehů a upřímných odpovědí. Dozvíte se, jak se Preiss dostal k herectví nebo co stojí za jeho mimořádně zodpovědným a pečlivým přístupem k práci. Tvůrci se známým hercem probírali nejen jeho oblíbené role, ale také milovaný žánr, kterým je tragikomedie. Čekají vás odpovědi na otázky, kdo je pro Viktora Preisse důležitý při jeho divadelní práci, jak je na tom s nervozitou a proč chodíval na všechny zkoušky s výrazným předstihem.

Významným tématem, jemuž je věnován jeden díl, je Preissův vztah k rozhlasu a práce s jeho nezaměnitelným hlasem, podle něhož je snadno rozeznatelný v řadě rozhlasových her i dabingu. Řeč byla také o strachu z výšek nebo o velké vášni, kterou je pro Preisse výtvarné umění. Kromě vzpomínek audiosérie nabídne i citace a ukázky hercových vystoupení, která dotváří celkový obraz putování po jeho vzpomínkách.

Všemi díly provází Helena Dvořáková, kterou s manželi Preissovými pojí srdečný vztah, a považuje se dokonce za jejich „herecké dítě".