Děti a mládež:

close info Zdroj: se svolením vydavatelství OneHotBook zoom_in

Enid Blytonová: Správná pětka znovu na ostrově (OneHotBook)

Od přelomu tisíciletí se u nás najde jen málo dětí, které by neslyšely o Správné pětce britské spisovatelky Enid Blytonové. V 90. letech je začalo chrlit nakladatelství Egmont a záhy se z nich staly bestsellery. Posledních pět let ožívá Správná pětka jako audioknižní řada vydavatelství OneHotBook s hlasem Michaely Maurerové. Audiokniha Správná pětka znovu na ostrově zavádí posluchače do kulis ostrova Kirrin. Děti se tolik těšily, až se na něj vrátí a teď tam nemůžou. Georgin táta Quentin si v tamní polorozpadlé věži zařídil vědeckou laboratoř a nechce být při svých experimentech vyrušován. Přesto má podezření, že ho na ostrově někdo špehuje. Kdyby jen tušil, jaké nebezpečí mu hrozí! Děti zatím objeví skrytou podzemní chodbu a seznámí se se zakřiknutým klukem Martinem a jeho otcem, panem Curtisem. Dickovi se nelíbí, že se pan Curtis příliš vyptává na pokusy strejdy Quentina i na skalní tunel. Avšak ani ve snu by ho nenapadlo, že Georgin táta má v patách zločince odhodlané získat jeho vynález za každou cenu. Dokonce jsou připraveni vyhodit celý ostrov do povětří! Naštěstí je tu Správná pětka, která okamžitě vyrazí na záchrannou misi.