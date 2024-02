Zdroj: se svolením Pikola

Roald Dahl: Jakub a obří broskev (Pikola)

Příběh o osiřelém chlapečkovi, vychovávaném dvěma ukrutně zlými tetami, který se díky kouzelnému dědečkovi dostane do nitra nádherné, šťavnaté broskve a najde tam spoustu skvělých hmyzích kamarádů – slečnu Pavoučkovou, dědu Konipase, Berušku, Stonožníka, Hedvábníka, Žížaláka a Světlušku. Společně překonají všechny překážky a doletí s broskví až do New Yorku! Kniha, která je určena čtenářům od 7 let, se dočkala už svého 6. vydání.