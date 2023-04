Zdroj: se svolením EpochyRichard Ritchie Šmíd: Černobylský deník, Zápisky stalkera (Epocha)

Urbexer vystupující pod pseudonymem Unlimited Freedom – Ritchie podnikl v září 2021 nelegální cestu do oblasti černobylské jaderné elektrárny. Publikace zachycuje jeho autentické popisy z putování krajinou skrze ukrajinské lesy až do centra Zóny, které doprovází na dvě stovky unikátních barevných fotografií. Jejich prostřednictvím může čtenář zjistit, jaké to je šplhat na pověstné ruské kolo v legendárním městečku Pripjať, prozkoumávat opuštěné budovy nebo co dělat, když vstoupí do radiací zamořené vody. A také jaké to je, když ho při tom všem zadrží černobylská policie, posílená ukrajinskou tajnou službou poté, co policie zjistí, že jeden z urbexerů má v pasu ruské razítko, na Ukrajině tolik nepopulární.