Vystudovaná lingvistka a bohemistka řídí od loňska edici poezie nakladatelství Odeon a se svým aktuálním textem Já, člověk vyhrála soutěž nakladatelství Albatros na téma Svět kolem nás.

„Když budete lidem naslouchat, sami vám rádi řeknou, co je podle nich nejdůležitější,“ vzkazuje malým i dospělým čtenářům. „A protože to má každý trochu jinak, nakonec uvidíte, že charaktery a povolání lidí jsou stejně pestré jako svět, ve kterém žijeme.“

Básník Michal Šanda si postěžoval, že jeho práce neumějí v knihkupectvích zařadit. Takže nachází svou poezii a prózu tu v sekci Včelařství, jindy Rybářství, případně – a to je ten lepší případ – Historie. Nedopadne to s vaším námětem podobně? A vybíráte si schválně témata, která lze těžko definovat?

Ano, v Kosmasu už se kniha ocitla v sekci Příběhy ze života i Encyklopedie, případně Naučná literatura pro děti. Doufám, že je vším dohromady a současně ničím z toho samostatně. Podobně to asi bude i s věkovým zařazením cílové čtenářské skupiny: od první třídy po teenagery, doufám silně. Ale primárně snad pro děti okolo deseti let, což je tak nějak obecně má oblíbená cílovka. Na druhou část otázky nezbývá než odpovědět: Ano, vybírám si obtížně definovatelné věci, jevy, události, témata, situace. Vždyť ostatní jsou nudné, zvlášť pro děti – nejsou? Člověk a lidé jsou fascinující, možná i tím, jak obtížně lze lidi definovat.

Knížka se jmenuje Já, člověk. A teď úplně vážně: otázky, které v ní pokládáte, jsou nejdůležitější v celém lidském vesmíru. Co jste při psaní chtěla objevit? A našla jste, co jste hledala?

Ano, vesmír a svět jsem toužila obsáhnout ve své poslední básnické sbírce. V této knížce jsem chtěla zachytit rozmanitost lidstva, toho současného, minulého i budoucího. Původně v knize bylo „hesel“ (totiž jedinečných lidských bytostí) více, například vypadl pračlověk, což mě malinko mrzí. Nevím, jestli jsem chtěla něco objevit, ale zachytit určitě: různost lidskosti, pestrost humanity, blízkost a rovnost všech lidí všech věků, jejich unikátnost i to, čím jsou si podobní, co mají nepopiratelně společné.

Chtěla jsem, aby si čtenář odnesl, že lidé jsou v jádru dobří a že je na každém člověku něco zajímavého; i to, že nejvíc se o člověku dozvíme, když ho necháme mluvit a skutečně mu nasloucháme – i když mluví jen o jediném rysu, kterým se definuje, což jeho osobnost dozajista nevyčerpává zcela.

Byla bych ráda, kdyby knížka aspoň trochu přispěla k tomu, aby se děti zbavily některých předsudků o druhých, strachu z odlišnosti, obav z jinakosti – třeba i své vlastní. Kdyby byly tolerantnější, chápavější a vnímavější ke svému okolí a vnímaly, že takzvaná normálnost a nenormálnost tak docela neexistují. I to, že je někdy velmi těžké bojovat s „osudem“ a tím, co máme jednou provždy dáno. Že není jednoduché naložit dobře se životem.

Řada našich spoluobčanů chodí po ulici se sklopenýma očima. Nechtějí se poznávat ani zkoumat. Vy jste ty oči naopak doširoka rozevřela. Jde z vaší strany o upřímný zájem? A není v tom prvek voyerismu?

Nevím, snad není. To je zajímavá otázka, protože jsem si všechny ty sebecharakterizace a zpovědi pochopitelně vyfabulovala, byť jsem hodně věcí konzultovala s lidmi, kterých se tak či onak daná vlastnost, povolání, rys či handicap nebo dar týkají. Člověk a lidé jsou mi spolu s přírodou největší inspirací, nepřestávají mě zajímat. Nemusím je přitom přímo pozorovat nebo nějak slídit. Můžu si jejich charaktery představovat a vymýšlet.