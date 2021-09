Po pandemii je každý spisovatel. Nakladatelům chodilo i deset rukopisů denně

Co Čech, to muzikant. A nově asi i spisovatel. Aspoň takový je dojem předních tuzemských nakladatelů. Literární sklony u sebe totiž v průběhu pandemie objevila velká část lidí a věci psané tzv. do šuplíku se Češi nyní snaží nakladatelům nabídnout. Početně větší nabídku rukopisů teď například zaznamenalo vydavatelství Albatros, pod které patří dalších 21 nakladatelství.

