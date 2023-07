KVÍZ: Vyléčený komunista Pavel Kohout slaví 95. Co vše o spisovateli (ne)víte?

Uznávaný básník, spisovatel a dramatik, ale také jedna z nejrozporuplnějších postav českého veřejného života po druhé světové válce. To je Pavel Kohout. V 50. letech nadšený komunista, který si svatbu se svou první manželkou, herečkou Alenou Vránovou, naplánoval na den Stalinových narozenin. Později jeden z představitelů pražského jara, jenž aktivně prosazoval socialismus s lidskou tváří, a nakonec muž stojící u zrodu Charty 77 a nedobrovolný emigrant. Zjistěte v našem kvízu, co víte o muži, který se 20. července dožívá 95 let.

Pavel Kohout. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek