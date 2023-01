Proč jste si jako téma své knihy vybral zrovna československý punk a hardcore v rozmezí let 1979–1989? Asi hlavně v souvislosti s knížkami, které jsem dělal předtím. Jednak Padáme i na tvou hlavu (2021), což je připomínka pražských squatů a center alternativní kultury v 90. letech, jako Ladronka, Black Hand nebo Zlatá loď, jednak Punk je mrtvý – a kdo ne? (2016), kde jsem prošel v překladech britský punk a americký hardcore zhruba ve stejném období, tedy konec sedmdesátek až počátek devadesátek. Obecně je to pak takové vyjádření vděku: punk a hardcore byly pro mě v 90. letech naprosto určující. A daleko víc v tom kreativním než destruktivním rozměru. V té šíři i hloubce zájmů, které s sebou tohle gesto neslo: odpovědnost k sobě, k druhému, ke světu. Ekologie, vegetariánství, hmotný minimalismus, a hlavně metoda do-it-yourself. Dělat věci po svém. A ručit za ně. Takže jsem šel po kořenech. Chtěl jsem projít zevrubně, odkud se ta revolta vzala, jaké vývojové proměny prodělala – a co z ní zbylo.

V čem je kniha výjimečná?

Nevím, jestli je ta kniha výjimečná. Ale snažil jsem se jít hlavně po obsazích, ne po formě. Čili zajímalo mě víc, co ty konkrétní kapely zpívaly ve svých textech, jaký byl jejich myšlenkový background – než abych zkoumal, kdy a kde hrál kdo s kým, koho zakázali, komu co sebrali, koho zmlátili. Proto úvodní studie plus antologie zhruba sedmi desítek textů, a jako bonus rozhovory s pamětníky: Josefem Vlčkem, Štěpánem Stejskalem, Petrem Zelenkou a Pavlou Jonssonovou.

Narodil jste se v roce 1976. Kdy jste poprvé přišel do styku s hudbou a kulturou, o které píšete?

Na samém sklonku devětaosmdesátého. Těsně po revoluci. Ve třinácti. Někdo vzal tehdy na základce do třídy kazeťák s punkovou muzikou. Hráli nejspíš S. P. S., Šanov 1, možná Tři sestry; už nevím. Každopádně od devadesátého to pak jelo naplno v kompilacích, jako Punk’s Not Dead, Epidemie, Akce Punk, Rebelie: Punk ’n’ Oi!, v knize Eduarda Svítivého s legračně zkomoleným názvem Punk Not Dead, a hlavně na koncertech, nejdřív Petynka, pak Sedmička. Tehdy jsem ale šel víc po muzice, po tom vnějškovém gestu; texty a nějaké hlubší zájmy o věc přišly až později, tak ve čtyřiadevadesátém. Ale to je asi přirozené: nejdřív agrese a vzpoura, pak teprve nějaká obsahová analýza…

Které kapely by se daly označit za průkopníky zmíněných hudebních žánrů u nás?

Punk u nás vyrostl z úplně jiného podloží než ve Staré i Nové Anglii. V Británii byli Sex Pistols víc sociální revolta, zoufalství z bezvýchodné situace jedné generace; v Americe pak třeba Germs nebo Dead Kennedys sázeli víc na intelektuálně laděný protest, vlastně na básnivou kritiku romantického typu. I když tohle dělení je hodně přibližné. Tady, v Československu na konci sedmdesátek, byl punkový kořen dvojí: zaprvé alternativa, ta výrazově pestrá a různorodá polooficiální muzika spojená pod hlavičkou Jazzové sekce, a zadruhé underground, všecky ty kapely, které si užily nejvíc státního pronásledování, zakazování a bití. Takže Extempore a Zikkurat anebo Umělá hmota a Bílé světlo. Jenže tyhle kapely si k punku jen odskočily pro inspiraci, dočasně se nadchly tím novým elánem. První čistokrevný punk v Československu, to jsou nejspíš Hlavy 2000, Antitma, Sojka nebo Řetěz, roky sedmdesát osm a devět. Hardcore je trochu mladší: havířovský Radegast vznikl 1981.

Životní styl vyznavačů punku a hardcoru se s ideologií komunismu příliš neslučoval. Jak se žilo pankáčům před revolucí?

Jak kde a jak komu. Taky nejsou k mání ze všech míst potřebné informace, prostě se nedochovaly. Obecně ale platí, že v těch formativních letech, na sklonku sedmdesátek, a pak v prvních dvou letech další dekády, zhruba do dvaaosmdesátého, byla pod svícnem největší tma: před pankáčema dávali fízlové a obecně stát přednost undergroundu a alternativě. Naplno jely brutální postihy Plastiků a dalších v souvislosti s Chartou 77, v roce 1980 skončila Jazzová sekce. Do pankáčů se režim pustil soustředěně v roce 1983 akcí „Odpad“. Bohužel úspěšně: pokud předtím hrálo v Československu víc než pět stovek rockových, a tedy i punk-rockových kapel, pak v polovině 80. let jich zbyla desetina. Od šesta- sedmaosmdesátého ale tuzemský punk rock chytal nový dech. Jistě i díky ozdravným pohybům v politice tehdejšího SSSR…

Dá se říct, o čem a proti komu se zpívalo?

To se dá říct velmi dobře. Vlastně o tom je moje kniha především. Rozdělil jsem zkoumané texty obsahově do čtyř okruhů. Zaprvé: sebeidentifikace a vymezování proti jiným subkulturám, takové to „opičí“ halekání a bušení do hrudníku, co zná každý třeba od skotských Exploited. Zadruhé: romantická vzpoura proti světu, zoufalý jedinec proti šílené době. Zatřetí: silný antimilitarismus, gesto proti válce, armádě, bezuzdnému globálnímu zabíjení, kde rezonovaly zkušenosti z Vietnamu i Afghánistánu, obecně pak hrozba jaderného konfliktu mezi Východem a Západem; něco jako dneska. A začtvrté, a tenhle okruh mi přišel samozřejmě nejzajímavější: poezie, texty, co mají širší plán, víc vrstev, osobitý výraz – prostě říkají něco, ale taky ještě něco víc. Například Zikkurat, F. P. B., Dybbuk, Znouzectnost, N. V. Ú., Požár mlýna, Betonová zahrada, Modrý tanky…

Všechno je špatně, zpátky na stromy! Platí to podle vás i v současnosti?

Platí. Bohužel možná víc než kdy dřív.

Občas někde ve veřejném prostoru narazím na zmíněný nápis: „Punk is not dead.“ Souhlasíte s ním?

Pokud má člověk ten nápis vyrytý v sobě, pak jistě souhlasím. Pokud ho ale čmárá někdo někde ve veřejném prostoru, je za tím spíš něco jiného.

Vaše knihy jsou tematicky hodně originální. Rád se vracíte k erotice a alkoholu. Už víte, o čem bude vaše další dílo?

Chystám bohatýrskou čítanku českého hororu 14. až 21. století a antologii českého dadaismu. A pak taky, ve spolupráci s Petrem Stančíkem, průvodce Prahou mordýřskou a zlodějskou. A určitě ještě něco dalšího.