V Muzeu působíte několik měsíců. Jak byste zhodnotil dosavadní kroky a dílčí úspěchy?

Je to svým způsobem pořád začátek. Zjišťuju všechny detaily, jak instituce funguje uvnitř i navenek. Potkal jsem tu spoustu lidí, kteří mají řadu nápadů a vizí a chuť do práce. Samozřejmě řeším i méně zábavné věcí jako veřejné zakázky, administrativu a rozpočet. Vedení podobné instituce není jen práce na hezkém obsahu, ale i trpělivost. Bude to chtít tak rok, než se něco z nápadů projeví v praxi.

A co je vaším cílem? Za Muzeem literatury se vlastně skrývá i Památník národního písemnictví, který sem přesídlil ze Strahova. Jak moc chcete na jeho minulost navazovat a co nového byste rád zavedl?

Muzeum by mělo být silnou institucí z hlediska dosavadního odkazu, akvizic i bádání. To vše ale v návaznosti na živou literaturu. Musíme dělat interaktivní výstavy, autorská čtení, předávat přitažlivým způsobem životy a témata spisovatelů, otvírat je veřejnosti. Třeba i v konkrétním místě spjatém s dotyčným autorem, jako je Reynkův Petrkov nebo ve spolupráci s kolegy Čapkova Strž.

Nad jakými tématy v rámci výstav, které plánujete, uvažujete? Dá se vůbec literatura nějak atraktivně vystavit?

To je naše hlavní výzva. Témata by měla být taková, aby spojila obecné znalosti s něčím zajímavým, co má přesah. Neruda ano, ale propojit jej například s tématy vizionářství a techniky. Nebo S. K. Neumann – nebyl jen levicový básník, ale řešil klíčový vztah mezi přírodou a modernitou. Byli to zkrátka lidé, kteří přemýšleli o světě jako my. Nechceme zakonzervované výstavy, ale skrze příslušná témata nebo příběhy, vést živý dialog s tím, co se děje dnes. Každé dva roky bychom je rádi v rámci stálé expozice obměňovali.

Současná expozice už jde zčásti v tomto duchu, jsou tu videa a filmové ukázky. Budete v tom pokračovat?

Ano, chceme se pohybovat mezi literaturou, filmem a třeba i divadlem. Přemýšlíme o letním kině, máme tu zahradu, která skýtá různé možnosti. Musíme se dostat na mentální kulturní mapu – aby lidé věděli, na co a kdy k nám mohou chodit. Na podzim plánujeme například Festival tří vil, v němž bychom rádi propojili tři zdejší bubenečské vily, kromě nás Vilu Pellé a Vilu Lanna. Každá má trochu jiné zakotvení, tak by to mohlo dobře fungovat, vtáhnout sem lidi. Zatím chodí spíše školy, veřejnost tolik ne, jsou to řádově stovky.

Lidé vás možná ještě pořád vnímají jako památník, pod kterým si představují archivní spisy nebo retro brejličky ve vitrínách.

Je to částečně tak. Proto jim musíme nabídnout živější program, z osudů spisovatelů vytáhnout různé zajímavosti, klidně i kuriózní příběhy, zkrátka jiný způsob komunikace. Máme i výhodu různých výročí, s nimiž chceme pracovat, letos je to třeba Bohumil Hrabal, Josef Škvorecký, Franz Kafka, bude například 100 let vydání Čapkových Anglických listů. V dalších letech Rainer Maria Rilke nebo Arnošt Lustig. Pokud jde o samotný památník, tam nás čeká vlastně ještě definitivní rozhodnutí, jestli zůstaneme u tohoto názvu a oživíme ho novým obsahem, nebo budeme vystupovat jen jako Muzeum literatury. To ještě musíme rozseknout.

Na filozofické fakultě přednášíte historii a věnujete se muzejnímu oboru. Jaký zájem o něj studenti mají? Mnozí pedagogové si dnes stěžují na pasivitu a útržkovité znalosti mladých.

U nás je muzejní svět naštěstí zajímá. Ale jde o vyhraněnou motivovanou skupinu, toho jsem si vědom. Na druhé straně, měli jsme nedávno s kolegou Martinem Gromanem přednášku na jisté fakultě pro studenty bakalářského oboru a když jsem se zeptal, kdo četl nebo viděl Markétu Lazarovou, zvedly se dvě ruce. Ze sta lidí. Nechci nad tím lkát, je jasné, že je to konkrétní těžké téma, a navíc povinná maturitní četba, ale přiznám se, že mě to překvapilo.