Třeba vám přijde na dovolenou vhod. Jmenuje se Štefánik (vydal Labyrint) a kromě autorů textu je pod ním podepsán i plzeňský ilustrátor Václav Šlajch, zástupce tzv. nové vlny českého komiksu.

Kniha má skoro dvě stě stran a zachycuje mnohé z širokého spektra Štefánikových zájmů. Jak dlouho román vznikal?

Na samotné realizaci jsem pracoval asi dva a půl roku, matně tuším, že během předchozích let se připravoval scénář, respektive text. Štefánik měl opravdu obsáhlý záběr zájmů a bylo by naprosto nemožné vyprávět o všech sférách činností, do kterých se pustil. Klíč k vyprávění jsem ale neměl v kompetenci - ten byl v rukou scénáristů Michala Baláže a Gábiny Kyselové, ve spolupráci s editorem Ondřejem Kavalírem.

Komiks ŠtefánikZdroj: Labyrint

Jaký jste zvolili postup? Vznikaly nejprve obrázky čili storyboard, nebo pevný text?

Napřed vznikl scénář, podle něj jsem rozkreslil storyboard. V něm už jsem hledal způsoby zpracování jednotlivých scén. Potom se kreslí ostrá verze, napřed tužkou, a následně se vytahuje tuší (inking). Nakonec se hotový komiks barví. Člověk knihu v realizačních fázích vlastně nakreslí minimálně třikrát. Velice mi pomohlo, že byl scénář napsaný volnou formou - byl to jakýsi žijící organismus, se kterým se dalo komunikovat výtvarným jazykem.

Je podle vás Štefánik v něčem stále aktuální?

Určitě svým smyslem pro dobrodružství a snílkovství. Ty nestárnou.

Komiksové knihy se hojně vydávají a čtou. Je to podle vás cesta, jak v dnešní tlačenici knih zaujmout mladé čtenáře a upozornit na dobré téma? A baví vás osobně historické látky?

Asi to nebude tak jednoduché. Komiks jako médium má daleko blíž k filmu než k literatuře. Je vhodný především pro vyprávění příběhů. Vůbec bych jej nechápal jako náhražku nebo předstupeň literatury, nějakého sexy bratrance od beletrie. Je to svébytná umělecká forma. A pokud přečtení komiksu (stejně jako zhlédnutí filmu) kohokoli motivuje k dalšímu bádání o tématu, pak je to jedině dobře. Byla to hezká práce, ale teď bych si rád dal od historických témat pauzu. A od kreslení davů a zástupů. Ty se totiž kreslí špatně…