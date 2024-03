Ve výboru Celý den drobně prší jste s editorem Janem Šulcem a redaktorkou Štěpánkou Paškovou shromáždili deníkové zápisy z let 1920 až 1937. Dozvěděli jste se z nich něco o Jaroslavu Foglarovi jako lidské bytosti?

Pro porozumění Jestřábovi jsou tyto záznamy zcela zásadní. Foglar z nich vychází jako hodně citlivý člověk s naladěním pro struny dětství, které většina z nás v sobě má, ale neví, jak je rozehrát. A nám je pomáhal objevovat právě on. Nebál se tu citlivou polohu své klukovské duše projevit, nezaháněl ji chlapáctvím. Zároveň ho tato schopnost udržovala i v dospělosti ve vlastním světě, ze kterého nechtěl a asi ani nemohl odejít.

Jaroslav Foglar měl silné vnitřní přesvědčení o svém nadání a poslání, ale současně si v mnoha ohledech nebyl jistý, trápil se pochybnostmi. Zajímavě se v něm svářela silná potřeba tvořit s takovou až pedantickou snahou o řád, systémovostí a obchodním duchem. Je toho spousta, co se v jeho denících dá nalézt. Musíme je ale pročítat s rozvahou. Kdybychom si dělali obrázek jen podle nich, jevil by se Foglar jako suchopárný muž – a tím on rozhodně nebyl. Členové jeho oddílu nejvíc vzpomínají na to, jaká s ním byla legrace. Měl obrovský smysl pro humor, což je dobře vidět i na příhodách Rychlých šípů.

Vydáním deníků vaše znovuobjevování Foglara teprve začíná. Co všechno ještě neznáme a co stojí za to publikovat?

Určitě i deníky z dalších let, zatím nevydané, nám ho ukazují trochu jinak, než jak jej známe. Ale nejméně popsanou částí Foglarovy tvorby je spolupráce s Rozhlasem. Od třicátých let minulého století pro toto médium adaptoval své knížky. Psal různé soutěžní seriály s legendami, bylo toho hodně. Ovšem prakticky jediným scénářem, který byl do dnešních dnů publikován, je rozsáhlá válečná série Klub zvídavých dětí.

Existují také deníky z let 1948 až 1962, kdy byl spisovatel u tehdejšího režimu v nemilosti? Připadá mi, že o této jeho etapě pořád víme velmi málo.

Ano psal si deníky i v těchto pro něj náročných letech. I když ne tak pravidelně. V té době byl Foglar skleslý a chyběla mu chuť. Zároveň musel nastoupit jako vychovatel do domova mládeže a to ho taky netěšilo. Jedinou potěchou mu bylo vedení oddílu a tvorba, jenže ta neměla bez naděje na vydání žádnou velkou perspektivu. A do šuplíku psal Foglar nerad. Navíc tenkrát utrpěl ošklivý úraz páteře. Celkově v jeho životě nešlo o šťastné období.

Poválečný čas byl dobou ústupků. Osobně nemám vůbec jasno v tom, jestli se Foglarovi dařilo to s komunisty „skoulet“. Nelze mu upřít obří zásluhy o přežití idey českého skautingu, ať už si mládež za normalizace směla říkat jakkoli. Na druhé straně psal pro časopis ABC komiks Kulišáci, kde byli hrdiny pionýři. Na sklonku šedesátých let patřil díky své Stínadelské trilogii k hlasům svobodné literatury u nás, ale zase je tu ten úpis Státní bezpečnosti…

Krátkou epizodu se Státní bezpečností v padesátých letech, kdy Foglar po tvrdém psychickém nátlaku podepsal spolupráci, ale zanedlouho byl jako nepoužitelný „vyřazen z evidence“, bych v tomto ohledu viděl jako příznačnou. On žil ve svém dětském světě a politika ho naprosto míjela. Nepřipouštěl si, že by snad dělal něco špatného, když se celou svou tvorbou dál pokouší přispívat k výchově českých dětí. Proto se neustále snažil ospravedlňovat. Ale režim mu nějakou větší možnost „skoulet to s ním“ vlastně ani nedal. A Foglar by takovou nabídku nedovedl využít. Kromě toho, že nahradil slovo „skaut“ slovem „pionýr“, nebyl schopen psát ve jménu jiné ideologie než své vlastní.

Proč se vlastně stal spisovatelem? Měl k tomu rodinné předpoklady?

Od dětství byl okouzlený tužkami, papíry, bloky… Velice brzy se naučil číst i psát. Měl výborného učitele, který ho motivoval, a maminka vlastnila papírnický krámek. Přitom neměl žádné formální vzdělání, byl samouk vyškolený četbou, což se promítá v určité jednoduchosti, kterou mu část kritiky vyčítala. Ale měl obrovskou schopnost vystihnout pocity, nálady a prožívání toho údobí dětského věku, které nazýval chlapectvím. Dotknout se něčeho, co člověka přesahuje, o čem ani neví. Připočtěte silně vyvinutý cit pro dobrodružství, které může zažít každý na rohu tajemné uličky i na lesní pasece. A schopnost vychovávat, kterou nejlépe vystihuje citát zakladatele skautingu Roberta Baden-Powella: „Ryba se chytá na to, co ona ráda, a ne na to, co chutná rybáři.“

Stejně je zvláštní, jak málo se foglarovských látek ujímají filmaři. Stojí za tím nekonečný problém s právy k jeho dílům, nebo prostě filmoví tvůrci nevědí, jak na něj?

O zfilmování svých knih usiloval Jestřáb už od třicátých let, ale pokaždé, když se naskytla reálnější šance, něco plány zhatilo. Nejprve přišli Němci, pak tu vládli komunisté. Vlastně je zázrak, že se během krátkého politického oteplení na konci let šedesátých stihl natočit televizní seriál Záhada hlavolamu. Ono je ostatně dost těžké pojmout ta vyprávění tak, aby se z něčeho nadčasového, co vás při četbě hluboce zasahuje, nestal ve filmové podobě banální dobrodružný příběh.

Jaroslav Foglar s létajícím kolem při natáčení televizního seriálu Záhada hlavolamu v roce 1969Zdroj: Se svolením Skautské nadace Jaroslava Foglara

Pletu se, nebo v jiných jazycích Foglarova tvorba příliš nerezonuje?

Překladů skutečně mnoho nevzniklo. A ty, co existují, nebyly kromě Polska skoro nikde úspěšné. Sám Foglar o tom píše v dopise iniciátorovi vydání svých děl v západní Evropě: „Rychlé šípy jsou ryze české povahy, a v cizině, která naší mentalitu nezná, se jen sotva prosadí.“ Příběhy jsou navíc zasazeny do české krajiny, která je svébytná, stejně jako její prožívání zdejšími lidmi. Dobře je to vidět na trampingu – to je čistě náš fenomén, jinde se neujal.

Má vůbec Foglar ve světě nějakou obdobu? Napadá mě Arthur Ransome, který na rozdíl od něj zapojoval do svých literárních dobrodružství i dívky. Foglar je spíš pomíjel.

Jestřáb vycházel z tehdejší dobrodružné chlapecké literatury, kvalitní i brakové, kterou v dětství hodně četl. S Ransomem má jeho styl společné prvky, ale spisovatelů píšících na podobné téma bylo ve světě víc. Foglarova výjimečnost tkví mimo jiné ve vychovatelském apelu, který nemoralizuje, a v šíři jeho tvorby. Nepsal jen romány, ale i komiksy, rozhlasové hry, vymýšlel časopisy, povídky, divadelní kusy, soutěže… Pomocí různých odkazů vytvářel navzájem propletené universum, v němž mohl čtenář dlouhodobě pobývat. Dívkám se ve svých pracích vyhýbal a dával jim okrajové role, to je pravda. V jeho dětství a mládí byl totiž svět kluků a holek poměrně striktně oddělený. Neměl s nimi tudíž skoro žádnou zkušenost – a bez té on psát neuměl.