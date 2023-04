V únoru letošního roku literární svět řešil zásahy vydavatele do dětských knížek Roalda Dahla, ve kterých mimo jiné slovo tlustý nahrazoval korektními výrazy jako podsaditý či mohutný. Nyní přišel na řadu další autor knih pro děti David Walliams, jehož Babička drsňačka a mnohé další tituly vyšly i u nás. „Modernizovaly“ se ale i texty českých autorů, například Honzíkova cesta Bohumila Říhy. A z nekorektnosti byl nařčen i Ladův Mikeš.

Roald Dahl při autogramiádě v roce 1988. | Foto: Wikimedia Commons, Rob Bogaerts / Anefo, CC0

Další rozruch mezi spisovateli a titulky obsahující slovo cenzura způsobila v Británii narozená dívka čínského původu Georgia Ma, která vystupuje na Instagramu jako @chineschippygirl. Šest let po vydání knihy Nejhorší děti na světě od Davida Walliamse se obrátila na vydavatelství HarperCollins se stížností na povídku, která má v angličtině název Brian Wong who was never, ever wrong. Nelíbilo se jí, že Brian Wong, britský chlapeček čínského původu, je šprt, a také jí vadilo spojení jména Wong a přídavného jména wrong (špatný). Obojí prý podporuje stereotypy ve vnímání jiných národností, kterým musela čelit po celou dobu své školní docházky.

Nakladatelství couvlo a poté, co se knihy jen v Británii prodalo 450 tisíc výtisků, povídku z ní při dalším vydání vyjmulo a nahradilo jinou. V českém vydání ji sice Veronika Volhejnová přeložila jako Míra Betl, co se nikdy nespletl, ale ilustrace jsou stejné jako v anglickém vydání, takže musí být nahrazena také.

„Walliamsovy texty jsou plné nadsázky, přehnaných charakteristik postav, přehnaných okolností děje. Když je někdo zlý, tak je mega zlý, bohatí lidé jsou opravdu superboháči, chudáci jsou chudí, až by člověk zaplakal,“ vysvětluje redaktorka Alena Pokorná z nakladatelství Argo, kde vycházejí Walliamsovy knihy.

Blábol místo svahilštiny

Walliams, jeden z nejúspěšnějších současných autorů knih pro děti, narazil i se svým bestsellerem Babička drsňačka, v němž došlo k úpravám dokonce po jedenácti letech od prvního vydání. Původní slovo Swahili (svahilština) nakladatelství považovalo za citlivé, proto se ho rozhodlo nahradit neutrálním gibberish, tedy blábol. Nové generace čtenářů ovšem o svéráznou babičku, bývalou lupičku klenotů plánující loupež století, nepřijdou. Zrovna vyšlo její další pokračování s názvem Babička drsňačka znovu v akci.

Zdroj: se svolením ArgoDavid Walliams, který začínal jako komik v nekorektním skečovém seriálu Malá Velká Británie, zásahy do svých knih veřejně nekomentoval, nakladatelství jen oznámilo, že k nim došlo po dohodě s ním a ilustrátorem Tonym Rossem. Spisovatel se ale v minulosti omluvil právě za účinkování v Malé Velké Británii. Společně se spoluautorem Mattem Lucasem vyjádřili politování nad tím, že ztvárňovali také osoby jiných etnik, v některých skečích použili tmavý make-up a navíc si dělali legraci z transvestitů.

Mimochodem, všechny „závadné“ epizody zmíněného seriálu byly také odstraněny z archivu BBC, Netflixu a dalších streamovacích platforem.

Kauza Roald Dahl

Letos v únoru se řešila kauza týkající se spisovatele Roalda Dahla. Vydavatelství Puffin Books totiž oznámilo, že z Dahlových dětských knížek zmizí výrazy, které čtenáři mohou považovat za urážlivé. Úpravy se týkaly hlavně popisů fyzického vzhledu postav. Například Augustus Gloop z románu Karlík a továrna na čokoládu je teď popsán jako podsaditý nebo mohutný (enormous) místo tlustý (fat) a v knize nazvané Prevítovi už paní Prevítová není škaredá a protivná (ugly and beastly), ale jen protivná. Umpa-lumpové ze stejné knihy pak už nejsou popisováni jako „malí muži“, nýbrž jako „malí lidé“, což je genderově neutrálnější.

„Nádherná slova Roalda Dahla vás mohou přenést do různých světů a představit vám ty nejúžasnější postavy. Tato kniha byla napsána před mnoha lety, a proto jazyk pravidelně kontrolujeme, abychom zajistili, že se z něj budou moci těšit všichni i dnes,“ upozorňuje vydavatel v nejnovějších vydáních Dahlových knih.

Kritiky textových úprav, mezi nimiž byli i britský premiér Rishi Sunak a spisovatel Salman Rushdie, to ale neukonejšilo. A ačkoliv společnost Roald Dahl Story Company, která spravuje autorská práva a ochranné známky autora, uvedla, že veškeré provedené změny byly malé a pečlivě zvážené, vydavatelství na kritiku zareagovalo prohlášením, že vydá kolekci děl Roalda Dahla také v původním znění.

Družstvo už je minulostí

Zásahy odůvodněné modernizací výrazů a jejich korektností má za sebou i naše dětská literatura. Jako příklad mohou posloužit škrty v Honzíkově cestě spisovatele Bohumila Říhy. Obsah této knihy vydané poprvé v roce 1954 byl přizpůsoben socialistické realitě, proto v ní byly v prvním polistopadovém vydání změněny některé pasáže. Například místo původní věty: „Družstvo za ně hodně utrží“, byla použita slova: „Hodně za ně utržíme.“ A třeba věta: „Vidíš, to všechno jsou naše pole. Patří našemu družstvu,“ byla odstraněna úplně.

Úpravami prošlo i další Říhovo dílo O letadélku Káněti. Z důvodu korektnosti byly odstraněny některé nelichotivé popisy tělesných proporcí hlavních hrdinů knihy, zmínky o kouření a narážky na náboženství.

Z nekorektnosti byl nařčen také Mikeš Josefa Lady. Na tuto knihu z 30. let minulého století podal jménem občanského sdružení Romea Realia stížnost spisovatel a publicista Václav Miko. Nelíbila se mu pasáž, která popisovala Romy jako divochy, zloděje a násilníky. Stížnost se ale stala terčem kritiky a byla označena za pokus o cenzuru.