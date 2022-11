Jedná se vlastně o Havlovu biografii zasazenou do dějinných souvislostí. Co podle vás ovlivnilo jeho osobnost nejvíce? Zatímco jako dramatika ho nepochybně ovlivnili významní světoví dramatici jeho doby, jako myslitele a pozdějšího politika ho utvářely konkrétní dějinné okolnosti, ve kterých žil. Řekl bych tedy, že jeho osobnost už byla nastavena na jakousi pravdivost – on prostě neuměl žít ve lži, i kdyby býval chtěl. A podle toho se jeho život odvíjel.

Název knihy odkazuje na Havlovu esej Moc bezmocných. Je téma vnitřní svobody uprostřed vnější nesvobody vaším oblíbeným tématem?

Domnívám se, že je to z Havlova myšlenkového odkazu to nejcennější, protože nadčasové. A ano, je to mé oblíbené téma. Člověk pokud o něco usiluje, ocitá se většinou více či méně sám proti zaběhnutému systému. A je důležité, aby si nepřipadal bezmocný, jakkoliv to někdy vypadá beznadějně. Aby si uvědomil, že jeho síla je v nějaké té vnitřní pravdě, kterou hájí a kterou mu nikdo nemůže vzít.

Váš otec se přátelil s bratrem Václava Havla a s disidenty. Jak jste to vnímal jako dítě a později teenager?

Bydleli jsme v panelovém bytě na pražském sídlišti a Ivan s jeho přítelkyní a později manželkou k nám občas přicházeli. Byla to vždy trochu návštěva jako z jiného světa – Ivan Havel celkem pochopitelně žil jenom politikou a tehdejší situací. Později jako student jsem docházel na různé domovní semináře nebo na filozofický seminář, který pořádal můj otec, kam chodili i někteří disidenti. Přesto jsme nebyli přímo součástí disentu - žili jsme jednou nohou v šedé zóně, díky čemuž jsem mohl vystudovat, byť úplně jiný obor, než jsem chtěl. Tehdejší režim jsme nenáviděli, ale nebyli jsme vůči němu v otevřeném střetu. Pokud by ovšem nepřišel listopad 1989, nepochybně bych se do otevřeného střetu s režimem brzy dostal.

Chodil jste na zakázané demonstrace v 80. letech?

Ano, to mne velmi naplňovalo. Byl jsem v Praze skoro na všech. V roce 1987 mi bylo 24 let a zhruba tehdy demonstrace začaly – první si pamatuji tu na den lidských práv na Staroměstském náměstí. Tam ještě dorazilo jen asi 1000 lidí a jen se tiše chodilo kolem Husova pomníku. Zato v Palachově týdnu to už byla vřava. Také jsem pak byl zatčený cestou do Všetat na Palachův hrob.

Setkal jste se s Václavem Havlem osobně?

Až po revoluci. Otec od něj dostal státní vyznamenání a také cenu Vize 97. Václav Havel byl také osobně kmotrem na křtu knihy Madeleine Albrightové nazvané Madeleine, kterou jsem jako nakladatel vydával. Tenkrát jsem mu věnoval maketu jakoby jeho vlastního životopisu s názvem Václav s nabídkou, aby jej napsal a vydal u mne. K tomu bohužel nedošlo, a možná i proto nakonec vznikl tento stručný ilustrovaný životopis.

Martin Vopěnka: Václav Havel – mocný bezmocný ve 20. stoletíZdroj: se svolením nakladatelství Práh

Velkou část knihy tvoří právě ilustrace Evy Bartošové. Jak jste se vy dva dali dohromady a jak se vám spolu pracovalo?

Evu Bartošovou mi doporučila renomovaná ilustrátorka Renáta Fučíková, jejíž knihy také vydávám. Už ve své absolventské práci se věnovala normalizaci a dařilo se jí vystihnout tehdejší atmosféru. A co bylo ještě důležitější, dařilo se jí portrétovat Václava Havla, což je nelehké. Ve výsledku dokonale pochopila můj záměr a kniha vypadá ještě lépe, než jsem čekal.

Informace jste čerpal z různých knih. Měl jste i nějaký svůj zdroj, který v seznamu použité literatury není?

Z knih jsem vlastně čerpal jen minimum informací – spíš když jsem si něčím nebyl jistý. Mým hlavním zdrojem byl můj celoživotní zájem o politiku a veřejné dění. Už asi od dvanácti let jsem s otcem každý večer poslouchal Hlas Ameriky. Zajímá mne budoucnost civilizace, do daleké budoucnosti situuji některé své romány. A samozřejmě mne zajímá i naše současnost, ve které nám někdo jako Václav Havel bolestně chybí – a to ne jen v českém, ale i v celosvětovém měřítku.

Knihu jste věnoval všem přisluhovačům komunistického režimu, mimo jiné i ruštinářce Baťkové. Proč právě jí?

Ona to schytala za všechny ty malé svině, které tehdy druhým, a hlavně nám mladým lidem, velmi znepříjemňovaly život. A nikdy se neomluvily, nikdy u nich nenastala žádná sebereflexe. Konkrétně paní Baťková byla na gymnáziu naše třídní ruštinářka a zapálená komunistka. Mě osobně před ní jiná profesorka varovala. Ale nakonec to, co jí vyčítám nejvíc, je, že vůči nám byla v neustálé opozici. Místo aby naši skvělou třídu podporovala, dusila nás. Prostě mizerný totalitní pedagog, nepřítel studentů a studentského života. Právě na takových tehdejší režim stál. Proto je dobré nezapomenout a postavit jim tyhle malé pomníčky.