Jak se stane, že vystudovaný farmaceut začne psát cestopisy? V zásadě je pro to dost jednoduché vysvětlení a vůbec nesouvisí s tím, co jsem vystudoval. Dřív, než se moje příběhy staly knihami, byly jen deníkovým vyprávěním, jaké si v běžném životě, ale častěji při cestování, zapisuje mnoho lidí. Dnes, v době všudypřítomného internetu nahrazují podobné deníkové záznamy zprávy a fotografie nebo videa na sociálních sítích. Jednoduše proto, že chcete dát blízkým vědět, jak se na cestách máte, co zažíváte. Na misi s Lékaři bez hranic je to ještě intenzivnější, protože jsou to často exotické země, kam se s cestovními kancelářemi příliš nejezdí. Navíc vaši blízcí vědí, že se tam něco určitě děje, zároveň o vás mají strach a chtějí vědět, jak se máte a co děláte… Z různých důvodů, hlavně bezpečnostních, se ale spoustu témat z mise nedá publikovat na sociální sítě. Na radu kolegy, chirurga Tomáše Šebka, se kterým jsem byl na první misi, jsem si sestavil mailing list, a zhruba dvakrát nebo třikrát za týden jsem poslal sepsaný deník všem – rodině, kamarádům, kolegům. Už na první misi mi jako zpětná vazba přišlo pár reakcí, že je to hezké a bylo by fajn text přetavit do knižní podoby. Tomáš Šebek mi pak dal kontakt na svoje nakladatelství Paseka a výsledkem byla první kniha Syn Buvola.

Jemen je nejméně rozvinutá země Asie. Z jakých důvodů jste se vypravil právě tam?

Stejně, jako se u mých knih nejedná o čistokrevné cestopisy, nedá se výjezd na misi s Lékaři bez hranic považovat za cestování, kdy si volím cílovou destinaci. Jedu do projektu, kde je potřeba moje profese, zkušenost a dovednost. Jemen jsem chtěl navštívit už od studií, měl jsem přímo v ročníku spolužáka z Jemenu, lákal mě především ostrov Sokotra. Tehdy jsem si svou návštěvu v této zemi rozhodně nepředstavoval takto. Dnes je to země, kam turisté nejezdí, a i když jsem tam byl, prakticky jsem viděl jen letiště v Adenu a Sanaá, dům, kde jsem v Adenu a v Mocha bydlel, a ještě areál dvou nemocnic. Kromě toho jsem jako pasažér v autě asi několikrát v obou směrech projel pobřežní silnici mezi městy Aden a Mocha.

Jací jsou Jemenci, které jste měl možnost poznat, lidé?

Na misi je kontakt s místními vždycky velmi intenzivní, i když u mě se redukuje převážně na moje spolupracovníky ať už v lékárně nebo v nemocnici na jednotlivých odděleních. S nimi je to velmi jednoduché, protože se anglicky dokážeme domluvit. Další kontakty mám třeba s řidiči nebo s vrátnými u brány nemocnice, s kuchařem a dalšími profesemi mimo zdravotní tým. Většina z nich anglicky neumí, nebo jen úplné základy. Bez ohledu na to jsou všichni velmi přátelští a neobyčejně pohostinní. V Jemenu je velmi rozvinutá kultura společného stolování a pozvání na oběd jsem dostával denně jak na interně, tak na chirurgii nebo v nově budované porodnici i v „domečku“, který byl určen pro naše řidiče sanitek. Když to malinko zveličím, vypisoval jsem na pozvání na oběd čekací listinu. Bez ohledu na to jestli a jak moc jsem snídal, jsme pracovní den v lékárně zahajovali společnou snídaní, pečené fazole a jemenský chléb jsme rukama jedli z jednoho velkého tácu všichni čtyři.

Jak je to s pocitem bezpečí v zemi, kde se vlastně nepřetržitě válčí?

Ze začátku je to trochu divné, samopal, ležérně přehozený přes rameno, nosil v Mocha skoro každý. Možná to byl jen každý desátý, ale bylo jich hodně. Samopaly mělo hodně řidičů motorek nebo je měli jejich spolujezdci. Větší část aut na ulici byla vojenská, každé třetí mělo na korbě několik chlapů s kalašnikovy nebo variabilně otočný podstavec s kulometem, pod kterým se houpal nábojový pás. Ve dne i v noci zaznívají výstřely, většinou jen do vzduchu, jako takzvané happy shooting… Odjel jsem do Jemenu krátce potom, kdy lékárna vyhořela v důsledku sestřelení bojového dronu. Čas od času jsme část noci trávili v „bezpečné místnosti“. Ale je to jen takový šum na pozadí. Lékaři bez hranic mají velmi dobře zpracované bezpečnostní protokoly, které velmi dobře fungují i v nepředvídaných situacích. Spoléhám na to, že víc než padesátiletá zkušenost, kterou jako organizace máme i z velmi složitých kontextů, prostě funguje. Nehraji si na hrdinu a v krizi se řídím bezpečnostním protokolem. Jednu takovou konkrétní situaci popisuji v knize Káva z Mocha.

Vaším hlavním úkolem coby lékárníka bylo postarat se o léky a jejich správné skladování. Byl to úkol splnitelný?

Byl a musel být. Všechny úkoly, které se objeví v průběhu poskytování zdravotní pomoci, se snažíme všichni vyřešit, abychom mohli pomáhat našim pacientům. Ne vždycky se to daří, jak bychom chtěli, ne vždycky v termínech, které jsme sami sobě stanovili. Já sám jsem mnohdy volil improvizaci a dočasné řešení, ale pokaždé vedlo ke splnění našeho základního cíle: poskytovat zdravotní péči podle standardů Lékařů bez hranic, a to včetně dodržení přísných skladovacích a distribučních pravidel, jaká platí pro nakládání s léky v rozvinutých zemích, například v ČR.

V Jemenu lidé bojují s horečkou dengue, malárií či virovým onemocněním chikungunya. Jak vnímali Jemenci covid? Byl pro ně něčím výjimečným?

Stejně jako u nás, i v Jemenu se pohled na nákazu covid-19 v čase vyvíjel. Ale v zásadě platí tvrzení, které jsem napsal do knihy hned na počátku pandemie na jaře 2020: „Kluci z lékárny samozřejmě sledují zprávy a sílící celosvětovou paniku. Koronaviru se nebojí, mají tady malárii, dengue, chikungunyu, samopaly, rakety a žádná pravidla silničního provozu. Ale o mě se bojí, na cestu mi přinesli respirátor FFP3, ten nejúčinnější.“ Covid a pandemie byly jen další ze strastí, se kterými se musí každodenně vypořádat. A jejich přístup ke mně reflektuje i jejich přístup k nám, mezinárodním spolupracovníkům.

Historie města Mocha je spojena s jednou z nejlepších káv na světě. Jak je to tam s kávou dnes?

Káva se v Jemenu pořád pěstuje, ale rozhodně není plodinou číslo jedna, tou je bezpochyby jemenská národní droga khat. Také se od patnáctého století, kdy se káva v Jemenu začala pěstovat, mnohé změnilo. Po drsné chuti kávy arabica už dnes není taková poptávka, je mnoho dalších zemí, kde se pěstuje dobrá káva. Z Mocha se sice první káva vyvážela do celého světa, ale dnes je to jen provinční ospalé přístavní městečko s bohatou historií a nesmazatelnou stopou v obchodu s kávou.

Vy sám údajně kávu nemáte rád. Jakým nápojem jste v Jemenu hasil žízeň?

Ne, že bych jí neměl rád, jen jí nepiji. Nikdy jsem to ani nezkusil, protože mi nevoní. Zvyky v Jemenu, zejména v jižním jsou významně ovlivněny obdobím britské správy a stejně jako v Británii se tam udržuje tradice pití odpoledního čaje. Pijí ho s mlékem a velmi sladký, takže jsem musel prosit kolegy, když mě zvali na dopolední čaj, ať mi jej nesladí, nebo alespoň ne tolik. Nepovedlo se to vždycky. Jinak bylo možné v Jemenu koupit standardní paletu globálních limonád nebo i nealko pivo. Nakonec, stejně jako všude na světě, ale žízeň nejlépe uhasí čistá voda. Bohužel i té se v Jemenu začíná nedostávat. I tomu jsem v knize věnoval jednu kapitolu.

V rámci misí Lékařů bez hranic jste byl svědkem mnoha lidských utrpení. Co vás drží nad vodou?

Když na misi takříkajíc „docházejí baterky“, drží kohokoliv z nás na nohou a ve funkčním stavu jistota, že pro nás mise v naplánovaný čas končí a odjedeme domů. S tím vědomím se dá zbývající energie rozložit a vydržet až do odjezdu. Doma pak dlouho spím, naposledy to bylo skoro 22 hodin v kuse. Naši kolegové, místní spolupracovníci tuhle možnost nemají, zůstávají ve vlastní zemi a pomáhají těm, kteří pomoc potřebují. A nad vodou je stejně jako nás drží právě ti potřební, naši pacienti, zachráněné životy, uzdravení někdy téměř neuvěřitelná. Drží nás vědomí, že má naše práce smysl i ve světě, který se projevuje velmi nesmyslně… Situace, kdy to nevyjde, ať už jde o úmrtí nebo nesmyslná zmrzačení nebo jiné důsledky, se mě samozřejmě dotýkají a zasahují moje emoce. Na misi je píšu do svých vyprávění, pomáhá mi pak zpětná vazba z domova a ve finále je zpracuji při psaní knihy. Věřím, že s nadhledem, trochou sebeironie a špetkou černého humoru. O tom, jak se mi to daří, se mohou přesvědčit její čtenáři.